Zvanični srednji kurs evra iznosi 117,5417 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS). Dinar je u odnosu na evro nepromenjen na mesečnom nivou, na godišnjem nivou je niži za 0,3 odsto, a od početka godine oslabio je za 0,2 odsto.