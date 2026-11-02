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Zvanični srednji kurs evra iznosi 117,5417 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS). Dinar je u odnosu na evro nepromenjen na mesečnom nivou, na godišnjem nivou je niži za 0,3 odsto, a od početka godine oslabio je za 0,2 odsto.

Indikativni kurs dinara prema dolaru iznosi  105,0793 dinara za dolar. Dinar je u odnosu na juče oslabio prema dolaru za 0,3 odsto, u odnosu na pre mesec dana slabiji je za 0,9 odsto, na godišnjem nivou slabiji je za 3,8 odsto, dok je od početka godine oslabio za 5,2 odsto.

Biznis Kurir

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