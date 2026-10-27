Narodna banka Srbije objavila je srednji kurs dinara u odnosu na evro za utorak, 27. oktobar 2026. godine.
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Kursna lista za utorak, 27. oktobar: Evo koliko dinar danas vredi u odnosu na evro
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Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,5112 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,2 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,4 odsto i iznosi 105,1931.
Kurs dinara prema dolaru je u odnosu na pre mesec dana slabiji za 1,8 odsto, na godišnjem nivou slabiji je za 4,2 odsto dok je od početka godine slabiji za 5,0 odsto.
Kurir Biznis/Tanjug
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