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U Srbiji se u 2026. očekuje ubrzanje privrednog rasta Srbije na više od tri odsto, podstaknutog ponovnim pokretanjem ključnih industrijskih aktivnosti, snažnim rezultatom izvoza i oporavkom sektora usluga, objavila je danas Svetska banka.

Ključni doprinos dalo je i obnavljanje proizvodnje u sektorima nafte i automobilske industrije.

Oporavak dolazi nakon ponovnog pokretanja proizvodnje u jedinoj rafineriji nafte, rasta proizvodnje u Stelantisu (FIAT), oporavka sektora usluga i snažnog izvoza, saopštila je Svetska banka.

SB očekuje i oporavak stope rasta na tri, četiri odsto u narednim godinama.

Postoje rizici

Rizici su prisutni, kako je navedeno, u kontekstu nastavka problema sa velikim državnim preduzećima i odsustva vidljivog napretka u strukturnim reformama.

Na strani rashoda, rast u prvoj polovini 2026. prvenstveno je vodila veća potrošnja u uslovima usporavanja inflacije i snažne ekspanzije kreditiranja domaćinstava.

Takođe, izvozu je pogodovao oporavak u sektoru automobilske industrije.

Usluge su bile glavni pokretač na proizvodnoj strani, dok je građevinarstvo pokazalo rane znake oporavka a industrijska proizvodnja dala tek minimalan doprinos ukupnom privrednom rastu.

Stopa nezaposlenosti opala je osetno na 7,2 odsto, što delom odražava prelazak iz nezaposlenosti u neaktivnost, a ne značajniji rast zaposlenosti.

Nezaposlenost među mladima ostaje visoka, na 22 odsto, što pokazuje da i dalje postoji nesklad između veština koje poseduju građani i onih koje traži tržište, kao i da su prilike za zapošljavanje ograničene, navode iz Svetske banke.

Ima razloga za optimizam

U 2026. se očekuje i rast fiskalnog deficita na 3,5 odsto BDP-a, zbog većih izdataka za plate, penzije i kapitalne investicije, ali javni dug u celini i dalje sledi silaznu putanju.

"Ovogodišnji oporavak rasta u Srbiji i solidni makroekonomski rezultati daju razloga za optimizam. U našim istraživanjima često se naglašava potreba za više strukturnih reformi u Srbiji kako bi se podržalo kretanje ka potpuno tržišnoj privredi, usklađenoj sa EU. Pored toga, Srbija bi trebalo da nastoji da izgradi inovativnu i inkluzivnu ekonomiju koja nudi kvalitetna i produktivna radna mesta svojim građanima i omogući uspešno poslovanje privatnog sektora. Takva ekonomija, uz kvalitetnije institucije i unapređeno poslovno okruženje, privukla bi više privatnog kapitala potrebnog za budući rast", izjavila je direktorka kancelarije Grupe Svetske banke u Srbiji Ajša Vilijams.

Na srednji rok, kako je navedeno, očekuje se da privreda Srbije ostvari rast po stopi od oko tri-četiri odsto, vođen uglavnom potrošnjom, a u manjoj meri i investicijama.

"Negativni rizici su značajni. Na buduće izglede bi nepovoljno mogli da utiču i dalje prisutni problemi u portfoliju velikih državnih preduzeća, ograničen napredak u sprovođenju strukturnih reformi i neizvesnost i na globalnom i na domaćem planu. Nastavak privrednog rasta trebalo bi da potpomogne dalje smanjivanje siromaštva kroz ciljanu socijalnu pomoć, pružanje nege osobama sa invaliditetom i starijim građanima i programe podrške za traženje posla i obuke koji će predstavljati dopunu napretku na makroekonomskom planu", navedeno je u saopštenju.