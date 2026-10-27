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Na internetu se često mogu pronaći saveti da bi pasoš tokom putovanja trebalo umotati u aluminijumsku foliju kako bi se sprečilo neovlašćeno očitavanje ličnih podataka. Iako takva metoda na prvi pogled može da deluje kao jednostavno rešenje za zaštitu privatnosti, nemačka Savezna kancelarija za informacionu bezbednost (BSI) smatra da za njom nema potrebe.

Kako piše t-online, pasoši i lične karte sadrže niz ličnih podataka, uključujući ime, datum rođenja i fotografiju, a ujedno imaju i elektronski čip na kojem su sačuvani određeni podaci. Zahvaljujući toj tehnologiji, dokumenti se mogu mašinski očitavati, što olakšava i ubrzava, na primer, provere na graničnim prelazima.

Upravo zbog postojanja čipa neki putnici strahuju da bi neko mogao neprimetno da pristupi njihovim podacima dok dokument nose u džepu ili torbi. Kao moguća zaštita često se spominje aluminijumska folija, koja bi trebalo da blokira elektromagnetske signale potrebne za komunikaciju između čipa i uređaja za očitavanje.

Foto: Printscreen/TikTok

Prema nemačkoj Saveznoj kancelariji za informacionu bezbednost, dodatno umotavanje pasoša folijom nije potrebno jer dokumenti već imaju ugrađene bezbednosne mehanizme koji štite podatke na čipu od neovlašćenog očitavanja.

Jedan od njih je PACE, odnosno uspostavljanje veze uz autentifikaciju pristupa. Taj mehanizam koriste pasoši i lične karte kako bi se sprečilo neovlašćeno očitavanje elektronskog čipa. Stariji pasoši podržavaju i sistem BAC, odnosno osnovnu kontrolu pristupa, koji se zadržao zbog kompatibilnosti sa starijim sistemima.

Prema BSI-ju, ti mehanizmi onemogućavaju očitavanje podataka sa čipa bez prethodnog uspostavljanja odgovarajuće zaštićene veze. Drugim rečima, neko ne bi mogao tek tako da očita podatke iz pasoša dok je on smešten u džepu jakne ili u torbi.

Putnici koji ipak žele dodatnu zaštitu mogu da koriste posebne futrole ili omote koji blokiraju RFID signale. Takvi proizvodi su praktičniji i dugotrajniji od improvizovanog umotavanja dokumenta aluminijumskom folijom. Ipak, važno je imati na umu da zaštitne futrole ne mogu da spreče sve oblike krađe identiteta.

One ne štite od zloupotrebe podataka ako neko fotografiše pasoš, od krađe ili gubitka dokumenta, kao ni od „fišing” (phishing) napada kojima prevaranti pokušavaju da dođu do ličnih podataka. Zato je najvažnije dokumente čuvati na sigurnom, ne slati njihove fotografije nepoznatim osobama i biti oprezan pri deljenju ličnih podataka na internetu.

Aluminijumska folija pritom nije nužna mera zaštite, jer elektronski pasoši već imaju bezbednosne mehanizme namenjene sprečavanju neovlašćenog pristupa čipu.