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Dobra lokacija je važna polazna tačka, ali uspešna poslovna destinacija nastaje kada se saobraćajna povezanost, kvalitet radnog okruženja i prostor za rast objedine u celinu koja odgovara stvarnim potrebama kompanija. Upravo na toj ideji razvija se AFI City Zmaj, savremeni poslovni kompleks u Zemunu, koji spaja stratešku poziciju, kvalitetne kancelarijske prostore i infrastrukturu prilagođenu kompanijama koje razmišljaju dugoročno.

Smešten neposredno uz međunarodni auto-put E-75, AFI City Zmaj omogućava pristup glavnim saobraćajnim pravcima Beograda, Srbije i regiona. Blizina Aerodroma „Nikola Tesla“, udaljenog oko 10 kilometara, kao i železničke stanice Zemun, predstavlja dodatnu prednost za kompanije koje povezuju ljude, poslovne lokacije i operacije, sarađuju sa domaćim i međunarodnim partnerima ili posluju na više tržišta. Kvalitet poslovnog prostora ne određuju samo njegove tehničke karakteristike, već i svakodnevno iskustvo ljudi koji u njemu rade. Fleksibilne kancelarije, funkcionalna infrastruktura, parking kapaciteti i zelena avenija sa starim platanima stvaraju okruženje u kojem ima prostora i za rad i za predah. Zelene površine i mogućnosti za aktivne pauze doprinose prijatnijem radnom danu, dok savremeno organizovani poslovni prostori pružaju uslove za efikasno funkcionisanje timova. Na taj način, kvalitet radnog okruženja postaje važan deo šire poslovne efikasnosti.

AFI City Zmaj Foto: Nikola Živić

Razvoj AFI City Zmaj nastavlja se novom fazom širenja. U prvom kvartalu 2027. godine planiran je završetak zgrade C, savremenog poslovnog objekta površine približno 23.000 m², projektovanog da odgovori na potrebe kompanija koje planiraju dalji razvoj i proširenje svojih poslovnih kapaciteta. Projektovana u skladu sa zahtevima LEED Gold standarda, nova zgrada dodatno će unaprediti kvalitet i održivost poslovnog okruženja. Njena izgradnja predstavlja i konkretan pokazatelj dugoročne investicione posvećenosti AFI Serbia razvoju ove lokacije. Dalji planovi širenja potvrđuju ambiciju da AFI City Zmaj postepeno prerasta u razvijenu poslovnu destinaciju, sa sve bogatijom infrastrukturom i zajednicom kompanija koje na jednom mestu pronalaze uslove za svakodnevno poslovanje i dugoročni rast. Po uzoru na savremene međunarodne poslovne centre, razvoj kompleksa zasniva se na ideji da kvalitetan poslovni prostor treba da prati potrebe kompanija koje u njemu posluju danas, ali i u godinama koje dolaze.

AFI City Zmaj Foto: Nikola Živić

Efikasno upravljanje troškovima, uz očuvanje kvaliteta radnog okruženja i produktivnosti timova, jedan je od važnih kriterijuma pri izboru poslovnog prostora. AFI City Zmaj odgovara na ove potrebe kombinacijom visokog standarda gradnje, funkcionalnih kancelarijskih prostora, saobraćajne povezanosti i tržišno konkurentnih uslova zakupa. Takav odnos kvaliteta i cene omogućava kompanijama da racionalnije upravljaju troškovima poslovnog prostora, bez kompromisa u pogledu uslova za rad, ostavljajući više prostora u budžetu za druge poslovne prioritete. AFI City Zmaj tako postepeno prevazilazi okvire tradicionalnog poslovnog parka. Sa novim kapacitetima, kontinuiranim ulaganjima i jasnom dugoročnom vizijom, razvija se u novu poslovnu destinaciju Beograda, onu koja već danas stvara prostor za poslovne ambicije budućnosti.