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Direktor Evropskog odeljenja Međunarodnog moneternog fonda (MMF) Mateuš Ščurek izjavio je da je Srbija ostvarila izuzetnu ekonomsku transformaciju, zahvaljujući posvećenosti vođenju sopstvenih ekonomskih politika i kontinuiranom sprovođenju reformi, sapštila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

"MMF je ponosan što je podržao Srbiju na tom putu, tokom kojeg su ojačani otpornost privrede i zaštitni mehanizmi", kazao je Ščurek na sasatnku sa delegacijom NBS u Bangkoku, tokom Godišnje skupštine MMF-a i Grupacije Svetske banke, navedeno je u saopštenju.

Pozitivna reputacija Srbije

Ščurek je istakao da Srbija ima izuzetno pozitivnu reputaciju kako u MMF-u, tako i među investitorima.

Ona je naveo, da treći savetodavni, nefinansijski instrument koji je Srbija zaključila sa MMF-om, uz tri uspešno okončane revizije aktuelnog programa, potvrđuju vođenje dobre ekonomske politike.

Delegacija NBS je na sasatanku predstavila makroekonomske rezultate Srbije navodeći pored ostalog da je inflaciju u granicama cilja, uz očekivanu prosečnu inflaciju od 3,2 odsto ove godine, ukazala da je dinar relativno stabilan, a da devizne rezerve pokrivaju oko sedam meseci uvoza robe i usliga, uz učešće zlata od oko 22 odsto.

Navedeno je i da je deficit tekućeg računa u prvih sedam meseci manji za 12 odsto, uz rast izvoza robe od 9,3 odsto, te rekordnu pokrivenost uvoza izvozom, od blizu 95 odsto.

Skoro sve banje u SEPA sistemu

Takođe je ukazano na bankarski sektor sa adekvatnošću kapitala iznad 20 odsto i likvidnošću gotovo dvostruko iznad regulatornog minimum, kao i na rast kredita od 15,9 odsto, uz problematične kredite na istorijskom minimumu, ispod dva odsto.

Navedeno je i da je dinarska štednja rekordna i da prvi put čini više od 11 odsto ukupne štednje, da je finansijski sistem operativno uključen u šemu SEPA, sa 18 od 19 banaka, a dugoročne dinarske državne obveznice dostupne preko Euroclear Bank svetskim investitorima od 1. septembra.

Na sasatnku je zaključeno da Srbija danas ima makroekonomsku stabilnost, jasne izglede rasta, snažne rezerve i otvorenost za dugoročnu i partnersku saradnju, saopštila je NBS.