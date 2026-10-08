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Ekspanzija veštačke inteligencije podstiče rast, ali bi takođe mogla da pogorša nejednakosti i zahteva veću globalnu saradnju, u trenutku kada su ekonomske perspektive i dalje neizvesne zbog energetskog šoka i rekordnog nivoa javnog duga, upozorila je direktorka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Kristalina Georgieva.

"Globalna ekonomija se nalazi između negativnog šoka u ponudi energenata i pozitivnog šoka u tražnji povezanog sa veštačkom inteligencijom. Kombinovani uticaj ove dve sile je veoma neujednačen", izjavila je Kristalina Georgijeva tokom govora u Singapuru.

Njena izjava usledila je uoči godišnjih sastanaka MMF-a koji se naredne nedelje održavaju u Bangkoku.

"Bilo da je volimo, mrzimo ili se nje plašimo, veštačka inteligencija brzo postaje ključni pokretač koji oblikuje put zemalja ka prosperitetu", upozorila je Georgijeva.

Prema podacima MMF-a, elektronske komponente i tehnološki proizvodi povezani sa veštačkom inteligencijom već čine više od jedne desetine globalne trgovine robom.

Cilj sada nije samo podsticanje tražnje u kratkom roku kroz razvoj infrastrukture, već i povećanje dugoročne produktivnosti koja proizilazi iz njene primene, istakla je Georgijeva.

Pored toga, pozitivan ekonomski uticaj veštačke inteligencije neutrališu uporno visoke cene energenata i finansijsko stanje država, koje karakterišu visoki dugovi i deficiti, što ograničava fleksibilnost fiskalne politike.