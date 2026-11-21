Da li su novac i penzije sigurni: Sukob Pošte i Poštanske štedionice uznemirio građane
- Poštanska štedionica i JP "Pošta Srbije" ušli su u spor oko novca, a građane je posebno zabrinulo pitanje sigurnosti plata, penzija i štednje
- "Pošta" tvrdi da banka ne obezbeđuje dovoljno gotovine za 1.553 jedinice i da to može da ugrozi isplatu penzija, dok Štedionica poručuje da su ulozi sigurni
Poštanska štedionica, najveća banka u vlasništvu države, i jedan od njenih glavnih akcionara JP "Pošta Srbije" našli su se u klinču oko para. Predsednik Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica Bojan Kekić pozvao je direktora JP "Pošta Srbije" Zorana Anđelkovića da novac koji su, kako kaže, preneli sa svojih računa vrate u tu banku. Zatražen je i sastanak kako bi se dogovorili o iznosu i datumu kad će vratiti sredstva koja su prebacili.
Zabrinuti građani
Sukob dve velike i izuzetno važne institucije glavna je tema među građanima koji, podsećamo, u velikom broju primaju plate ili imaju štednju upravo u Poštanskoj štedionici. Da ne govorimo o velikom broju penzionera koji primaju penzije upravo preko ove banke.
Prepucavanje između Poštanske štedionice i "Pošte" uznemirilo je građane koji se pitaju da li su njihovi ulozi sigurni, posebno nakon nedavnog iskustva štediša Alta banke koji sad preko Štedionice dobijaju svoje depozite.
- Poštanska štedionica traži da JP "Pošta Srbije" vrati deo novca prenet s računa u banci, a Vlada Srbije je 16. novembra uputila "Pošti" apel da to učini.
- Banka tvrdi da je "Pošta" smanjila platni promet preko nje, dok "Pošta" to negira i tvrdi da nisu smanjili ni promet, ni oročene depozite.
- "Pošta" optužuje banku da joj ne obezbeđuje dovoljno gotovine za rad 1.553 poštanskih jedinica i da ne daju podatke o raspodeli novca još od oktobra.
- "Pošta" upozorava da nedostatak gotovine može da ugrozi isplatu penzija, smanji prihode i ugrozi hiljade radnih mesta
- Spor je i oko poslovnica: "Pošta" traži proveru ugovorne obaveze prema kojoj poslovnice banke ne bi trebalo da budu na udaljenosti manjoj od 500 metara od poštanskih jedinica.
- U rešavanje problema uključena je Narodna banka Srbije, a "Pošta" je prihvatila sastanak, ali traži da joj banka prethodno dostavi informacije o raspodeli gotovine.
Zbog toga je redakcija Biznis Kurira posla mejl s konkretnim pitanjima Bojanu Kekiću, predsedniku IO Banke Poštanska štedionica, i Zoranu Anđelkoviću, v. d. direktora JP "Pošta Srbije".
Međutim, umesto odgovora, iz "Pošte" su nam prosledili saopštenje koje je poslato Poštanskoj štedionici, u kome, između ostalog, tvrde da banka nije odgovorila na zahtev da "Poštin" tim učestvuje u dnevnoj raspodeli gotovine. "Pošta" negira navode Poštanske štedionice da je smanjila platni promet i oročene depozite i upozorava da nedostatak gotovine koji dobijaju od Štedionice za isplatu prinadležnosti ugrožava isplatu penzija, prihode i radna mesta, te traži podatke o raspodeli gotovine, a najavljuje i pravne mere radi zaštite svojih interesa.
Sigurni ulozi u Štedionici
S druge strane, kako Biznis Kurir nezvanično saznaje, u Banci Poštanska štedionica građani nemaju razloga za zabrinutost.
- Radimo najnormalnije, štedni ulozi, plate i penzije su sigurni, tako da građani zaista nemaju razloga za brigu - kratko je rekao naš izvor.
Prof. dr Ljubodrag Savić sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu ističe da ovakvo ponašanje čelnih ljudi ne priliči institucijama koje predstavljaju i nije dobro ni za Štedionicu, ni za "Poštu".
- Iskren da budem, ne znam detalje ovog sukoba, ali svakako da nikome od njih ne priliči ovakvo ponašanje. "Pošta" je osnovala Banku Poštanska štedionica, to vam je kao dete, a svako od nas ponekad ima problema sa svojim detetom. "Pošta" je državno preduzeće sa širokim spektrom poslova, a Štedionica posluje kao i svaka banka. Sad isplaćuju depozite deponentima Alta banke, i to im je najbolji posao koji ne rade džabe, već za to verovatno imaju neku proviziju. To vam je kao u svakoj porodici i nema smisla da te dve institucije, koje su majka i ćerka, imaju takve odnose - zaključio je profesor Savić.
Ko su vlasnici
Banka Poštanska štedionica osnovana je 30. novembra 1921. godine, a zvanično je počela s radom 1. oktobra 1923, kad je otvoren prvi šalter u Palati Moskva na Terazijama, dok je tri godine kasnije otvorena i prva štedna knjižica u ovoj banci. Današnji naziv Banka Poštanska štedionica a. d. Beograd nosi od 1. oktobra 2006, a vlasnici su Republika Srbija, JP "Pošta Srbije" i Telekom Srbija.
Biznis Kurir