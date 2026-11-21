- Poštanska štedionica traži da JP "Pošta Srbije" vrati deo novca prenet s računa u banci, a Vlada Srbije je 16. novembra uputila "Pošti" apel da to učini.

- Banka tvrdi da je "Pošta" smanjila platni promet preko nje, dok "Pošta" to negira i tvrdi da nisu smanjili ni promet, ni oročene depozite.

- "Pošta" optužuje banku da joj ne obezbeđuje dovoljno gotovine za rad 1.553 poštanskih jedinica i da ne daju podatke o raspodeli novca još od oktobra.

- "Pošta" upozorava da nedostatak gotovine može da ugrozi isplatu penzija, smanji prihode i ugrozi hiljade radnih mesta

- Spor je i oko poslovnica: "Pošta" traži proveru ugovorne obaveze prema kojoj poslovnice banke ne bi trebalo da budu na udaljenosti manjoj od 500 metara od poštanskih jedinica.

- U rešavanje problema uključena je Narodna banka Srbije, a "Pošta" je prihvatila sastanak, ali traži da joj banka prethodno dostavi informacije o raspodeli gotovine.