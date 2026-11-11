Slušaj vest

Banka Poštanska štedionica objavila je danas da redovno obezbeđuje i dostavlja novac za isplatu penzija Pošti Srbije i ističe da se odgovornost za distribuciju gotovine ne može prebacivati na tu banku, a posebno ne od njenog akcionara Pošte Srbije.

"Povodom informacija koje je Pošta Srbije dostavila medijima u vezi sa raspoloživošću gotovine za isplatu penzija, Banka Poštanska štedionica smatra neophodnim da javnosti ukaže na činjenice koje su u tim informacijama izostavljene, a koje su od suštinskog značaja za razumevanje načina funkcionisanja sistema isplate penzija", navodi se u saopštenju Banke Poštanska štedionica.

Kako navodi BPŠ, banka nikada nije ostala bez gotovine potrebne za redovno funkcionisanje poslovne mreže oba učesnika u ovom procesu.

Složen proces isplate penzija

"Međutim, obezbeđivanje gotovine predstavlja samo jedan deo složenog procesa isplate penzija", dodaje se u saopštenju.

Kako je navedeno, drugi, izuzetno zahtevan deo, jeste organizacija njene dalje distribucije kroz sistem Pošte Srbije, koji obuhvata više od 1.700 isplatnih mesta širom zemlje.

Taj proces, navodi se, podrazumeva blagovremeno planiranje potreba, raspoređivanje gotovine, organizaciju transporta, praćenje potrošnje i pravovremeno snabdevanje svakog pojedinačnog isplatnog mesta.

"Zato nije prihvatljivo da se u javnosti stvara utisak da raspoloživost gotovine na poštanskim šalterima zavisi isključivo od količine novca koju Banka dostavlja Pošti, bez objašnjenja odgovornosti za organizaciju i upravljanje gotovinom nakon njenog preuzimanja", navodi banka.

Takođe ističe i da Pošta Srbije nije samo dugogodišnji poslovni partner Banke Poštanska štedionica, već i jedan od njenih akcionara.

"Posebno ukazujemo na činjenicu koja ovakvom načinu javnog informisanja daje dodatnu težinu: JP Pošta Srbije nije samo dugogodišnji poslovni partner Banke Poštanska štedionica, već i jedan od njenih akcionara. Upravo zato od Pošte Srbije očekujemo poseban stepen institucionalne odgovornosti, profesionalnosti i pažnje prilikom javnog saopštavanja informacija koje mogu uticati na ugled Banke i poverenje njenih klijenata", poručuje BPŠ.

Kako je navedeno, teško je razumeti da institucija koja je istovremeno i akcionar banke u javnost izlazi sa informacijama koje mogu stvoriti utisak da banka ne ispunjava svoje obaveze, a da pritom ne objasni sopstvenu ulogu i odgovornost u organizaciji isplata.

"Akcionarski odnos ne podrazumeva samo vlasnička prava, već i odgovoran odnos prema instituciji u čijem kapitalu se učestvuje. Očuvanje njenog ugleda, stabilnosti poslovanja i poverenja klijenata predstavlja zajednički interes svih akcionara", navodi banka.

Upravljanje gotovinom ozbiljan posao

Upravljanje gotovinom je ozbiljan, složen i odgovoran posao i nije dovoljno samo raspolagati novcem, već je neophodno znati koliko je gotovine potrebno, gde je potrebna, kada mora biti dopremljena i kako organizovati njenu dostupnost građanima, ističe Banka.

"Banka Poštanska štedionica to svakodnevno pokazuje u sopstvenom sistemu, kroz organizaciju rada poslovne mreže i kontinuirano snabdevanje bankomata, uključujući vikende, praznike i dane povećanih gotovinskih potreba. Tokom prethodnog vikenda organizovana su 114 punjenja bankomata u subotu i devet u nedelju, uz tehničku raspoloživost mreže od 99,27 odsto. To je rezultat kontinuiranog praćenja, planiranja i angažovanja zaposlenih i van redovnog radnog vremena", saopštila je Banka Poštanska štedionica.

Kako je navedeno, organizacione sposobnosti, pravovremeno planiranje i odgovornost za preuzete poslove nisu sporedni elementi sistema isplate penzija - oni su preduslov njegovog funkcionisanja.

"Posebno je neprimereno upućivanje građana na Banku za objašnjenja o raspoloživosti gotovine na pojedinačnim šalterima Pošte, ukoliko se prethodno ne utvrdi u kom delu procesa je došlo do eventualnog zastoja. Odgovornost se ne utvrđuje medijskim saopštenjima, već činjenicama, evidencijama o isporučenoj i preuzetoj gotovini i jasno definisanim operativnim nadležnostima", kaže se u saopštenju.

Banka Poštanska štedionica navodi da ostaje posvećena saradnji sa Poštom Srbije, ali da očekuje da svaki učesnik u procesu preuzme punu odgovornost za poslove u svojoj nadležnosti.

"Naši najstariji sugrađani zaslužuju sigurnu, blagovremenu i dostojanstvenu isplatu svojih penzija, a ne javnu razmenu objašnjenja koja mogu stvoriti pogrešnu predstavu o odgovornosti pojedinih institucija", navedeno je u saopštenju.

Banka Poštanska štedionica ističe da svoje obaveze izvršava odgovorno i profesionalno i očekuje isti stepen organizacije i odgovornosti od svih učesnika u sistemu isplate, kao i da svog akcionara očekuje i više - odgovornost za izgovorenu reč i svest o posledicama javnih poruka.

"Jedno je obezbediti gotovinu. Drugo je organizovati da ona stigne do svakog isplatnog mesta. Odgovornost za jedno ne može biti opravdanje za propuste u drugom", navedeno je u saopštenju BPŠ.