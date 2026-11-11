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Evropska automobilska industrija suočava se sa novim talasom mera štednje, a među proizvođačima koji najavljuju smanjenje troškova i broja zaposlenih nalaze se Mercedes-Benz i Volvo Cars. Nemački Mercedes priprema novi program dobrovoljnog odlaska zaposlenih uz izdašne otpremnine, dok švedski Volvo planira da ukine oko 2.500 radnih mesta širom sveta. Obe kompanije suočavaju se sa sve snažnijom konkurencijom kineskih proizvođača, promenljivom potražnjom i sve nepovoljnijim tržišnim uslovima.

Otpremnine u Mercedesu do 500.000 evra

Mercedes-Benz planira da od decembra 2026. ponovo ponudi zaposlenima mogućnost dobrovoljnog odlaska iz kompanije uz novčanu naknadu. Program će obuhvatiti desetine hiljada zaposlenih u administraciji, finansijama, razvoju i drugim sektorima koji nisu neposredno povezani sa proizvodnjom automobila.

Informaciju je prvi objavio nemački list WirtschaftsWoche, pozivajući se na interno pismo uprave zaposlenima, a kompanija je potom potvrdila planove nemačkom javnom servisu SWR.

Za razliku od prethodnog programa, nova ponuda obuhvatiće i zaposlene na višim rukovodećim pozicijama. Odlazak neće biti obavezan, već će se sprovoditi po principu dvostruke dobrovoljnosti. To znači da na sporazumni raskid radnog odnosa moraju da pristanu i zaposleni i poslodavac.

U prethodnom programu, koji je trajao od aprila 2025. do marta 2026. godine, Mercedes je napustilo oko 5.500 zaposlenih.

Koliko je kompanija spremna da plati kako bi smanjila broj zaposlenih pokazuje i visina ponuđenih otpremnina. Prema informacijama SWR-a, rukovodioci sa dugogodišnjim radnim stažom mogli bi da dobiju između 400.000 i 500.000 evra. Konačan iznos zavisi od plate, dužine radnog staža i drugih uslova, pa se takve naknade ne odnose na sve zaposlene.

Kompanija predviđa i dodatni podsticaj od 10 odsto za one koji brzo prihvate ponudu.

Glavni razlog novih mera štednje jeste pogoršanje poslovnih rezultata, posebno na kineskom tržištu. Prodaja Mercedesovih putničkih automobila u Kini pala je 30 odsto u drugom tromesečju 2026. godine, dok je u trećem tromesečju pad dostigao 31 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Iako je prodaja u Evropi i Severnoj Americi rasla, taj rast nije bio dovoljan da nadoknadi gubitke na jednom od najvažnijih svetskih tržišta. Mercedes je u trećem tromesečju globalno prodao 491.700 putničkih i lakih komercijalnih vozila, što je šest odsto manje nego godinu ranije.

Uprava ističe da je cilj programa smanjenje troškova, jačanje konkurentnosti i dugoročno očuvanje radnih mesta u Nemačkoj.

Volvo ukida 2.500 radnih mesta, najveći rezovi u Švedskoj

Za razliku od Mercedesa, koji računa na dobrovoljne odlaske zaposlenih, Volvo Cars već je najavio konkretan plan smanjenja broja radnika.

Švedski proizvođač automobila objavio je 23. oktobra da planira ukidanje približno 2.500 radnih mesta širom sveta, od čega se oko 2.000 nalazi u Švedskoj. Smanjenje broja zaposlenih sprovešće se raskidom ugovora sa spoljnim saradnicima, prirodnim odlivom zaposlenih i ciljanim sporazumnim raskidima radnih odnosa.

Ova odluka dolazi nakon veoma loših poslovnih rezultata u trećem tromesečju 2026. godine. Volvo je zabeležio prilagođeni operativni gubitak od 3,7 milijardi švedskih kruna, dok je u istom periodu prethodne godine ostvario dobit od 5,8 milijardi kruna.

Prihodi kompanije smanjeni su sa 86,4 milijarde na 66,9 milijardi švedskih kruna.

Posebno zabrinjavajući trendovi zabeleženi su u Kini, gde su prihodi gotovo prepolovljeni. Volvo se tamo suočava sa konkurencijom domaćih proizvođača električnih automobila koji na tržište plasiraju cenovno pristupačnije i tehnološki sve konkurentnije modele.

Dodatni pritisak dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, gde poslovanje otežavaju carine i ukidanje pojedinih subvencija za kupovinu elektrifikovanih vozila.

Volvo zbog toga planira dodatno smanjenje troškova za pet milijardi švedskih kruna, a puni finansijski efekti ovih mera očekuju se do kraja 2027. godine.

Uprkos smanjenju broja zaposlenih, kompanija ne odustaje od razvoja novih modela. Do kraja 2030. godine planira da predstavi 13 novih automobila, uključujući vozila prilagođena kineskom, evropskom i američkom tržištu.

Evropski proizvođači pod sve većim pritiskom

Problemi Mercedesa i Volva odražavaju šire promene u globalnoj automobilskoj industriji. Evropski proizvođači, koji su decenijama imali snažnu poziciju u segmentu luksuznih automobila, sada se suočavaju sa rastućom konkurencijom kineskih kompanija, posebno na tržištu električnih vozila.

Istovremeno, velika ulaganja u nove tehnologije, promene trgovinskih pravila i pritisak na prodajne cene dodatno otežavaju poslovanje.

Ipak, postoji važna razlika između najavljenih mera dve kompanije. Volvo je objavio plan ukidanja približno 2.500 radnih mesta, dok Mercedes za sada nije naveo koliko bi zaposlenih moglo da prihvati novu ponudu za dobrovoljni odlazak.