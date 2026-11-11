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Pokretanje sopstvenog biznisa u Srbiji počinje izborom odgovarajuće pravne forme i registracijom u Agenciji za privredne registre (APR).

Iako je postupak danas u velikoj meri digitalizovan, budući preduzetnici pre podnošenja prijave treba da se upoznaju sa osnovnim administrativnim i poreskim obavezama.

Prvi korak je odluka o tome da li će poslovanje biti registrovano kao preduzetnička radnja ili kao privredno društvo, najčešće društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO). Preduzetnik je fizičko lice koje obavlja delatnost, dok DOO predstavlja posebno pravno lice.

Odrediti pretežnu delatnost

Izbor zavisi od vrste posla, planiranog obima poslovanja i načina na koji osnivač želi da uredi svoju odgovornost. Nakon izbora pravne forme, potrebno je odrediti pretežnu delatnost, poslovno ime i sedište firme. Delatnost se bira prema propisanoj klasifikaciji delatnosti, a za pojedine poslove mogu biti potrebne posebne dozvole ili saglasnosti nadležnih institucija.

Registracija se obavlja u Agenciji za privredne registre. Od 17. maja 2023. godine osnivanje DOO, akcionarskih, ortačkih i komanditnih društava obavlja se isključivo elektronskim putem, dok preduzetnici mogu da se registruju elektronski ili podnošenjem papirne prijave.

Za elektronsku registraciju potrebno je imati kvalifikovani elektronski sertifikat, odnosno elektronski potpis, kao i odgovarajuću tehničku opremu i nalog na portalu eID. Kod osnivanja DOO neophodno je pripremiti i osnivački akt, dok se ostala dokumentacija razlikuje u zavisnosti od pravne forme.

Registracijom preko APR-a, kroz jednošalterski sistem, privredni subjekt dobija matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB), a obavlja se i deo prijava povezanih sa poreskim sistemom i obaveznim socijalnim osiguranjem, u skladu sa uslovima postupka.

Otvaranje računa i poreske obaveze

Važan korak nakon registracije jeste organizovanje računovodstva, otvaranje poslovnog računa u banci i upoznavanje sa poreskim obavezama.

Preduzetnici treba da provere da li ispunjavaju uslove za paušalno oporezivanje ili moraju da vode poslovne knjige, dok se kod DOO poreske obaveze uređuju prema pravilima koja važe za tu pravnu formu.

Troškovi osnivanja zavise od izabrane forme i načina registracije. Prema trenutno objavljenom cenovniku APR-a, naknada za registraciju osnivanja preduzetnika iznosi 2.500 dinara. Kod privrednih društava potrebno je proveriti važeću naknadu i eventualne dodatne troškove pripreme dokumentacije.

Otvaranje firme, dakle, nije samo administrativni postupak već i početak niza obaveza koje prate poslovanje. Dobro informisanje o pravnoj formi, porezima i troškovima može budućim preduzetnicima olakšati prve korake i pomoći im da izbegnu nepotrebne greške.