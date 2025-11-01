Slušaj vest

Svi greađani koji se odluče da osnuju preduzetničku radnju ili privredno društvo ili pak da ugase postojeće moraće da plate veći iznos naknade za tu vrstu usluge.

Odlukom Upravnog odbora Agencije za privredne registre novi cenovnik usluga odnosi se na firme, udruženja, preduzetnike, računovođe, banke i lizing kuće.

Šta se promenilo? Osnivanje privrednog društva / udruženja / zadužbine / komore…: 8.000 RSD

Osnivanje medija, turističke agencije, upis stečajne mase, ponuđača: 4.000 RSD

Upis promena i zabeležbi (d.o.o., a.d., udruženja…): 4.000 RSD (+ 3.000 RSD za svaki dodatni predmet)

Preduzetnik – registracija: 2.500 RSD; promene/zabeležbe: 1.400 RSD

Zakašnjela prijava promene (pravna lica): 6.260 RSD; (založna i sl. registri): 3.130 RSD

Stečaj – upis: pravna lica 12.000 RSD, mikro pravna lica 6.000 RSD

Izvod / potvrde (pravna lica): do 2.500 RSD; (preduzetnik): do 1.500 RSD

Založno pravo / finansijski lizing / finansiranje poljoprivrede: 3.000 / 7.000 / 14.000 RSD (zavisno od iznosa)

Obrada i objava finansijskih izveštaja: 700–4.500 RSD (po veličini obveznika) + 3.130 RSD ako je zakasnelo

Godišnji pristup APR web-portalu (paketi podataka): 30.000 / 60.000 / 90.000 RSD Osnivanje i promene u registrima (pravna lica, udruženja, komore, mediji…)

Osnivanje: 8.000 RSD (društva, JP, zadruge, udruženja, zadužbine/fondacije, komore, ogranak/predstavništvo stranog društva, zdravstvene i ustanove kulture).

Posebne kategorije (mediji, turističke agencije, stečajne mase, ponuđači, licenca za T-agenciju): 4.000 RSD.

Promene i zabeležbe: 4.000 RSD; +3.000 RSD za svaki dodatni predmet u istoj prijavi.

Ogranci domaćih pravnih lica: osnivanje 4.000 RSD; promena/brisanje 4.000 RSD (+3.000 RSD po dodatnom ogranku).

Brisanje subjekta: 4.000 RSD (iz grupe iz čl. 2 st. 1) / 2.000 RSD (iz grupe iz čl. 2 st. 2).

Vlasništvo/suvlasništvo na udelu: + 500 RSD po članu/suvlasniku (pored osnovne takse).

Zakašnela prijava promene: 6.260 RSD dodatno.

Preduzetnici Registracija: 2.500 RSD.

Promene/zabeležbe: 1.400 RSD (+ 700 RSD za svaki dodatni predmet).

Izdvojeno mesto poslovanja: upis 1.400 RSD (isto i za promenu/brisanje; + 700 RSD po dodatnom mestu).

Rezervacija/prenos/obnova naziva: 1.400 RSD.

Brisanje preduzetnika: 1.400 RSD.Izvodi/potvrde:

izvod/odluka 1.500 RSD; potvrda „nije registrovan / nema podatka” 1.000 RSD; pravno sledbeništvo 1.200 RSD; istorijski podaci 700 RSD po podatu Stečaj, objave i dokumenta Upis stečaja: pravna lica 12.000 RSD, mikro pravna lica 6.000 RSD.

Objava dokumenta u skladu sa zakonom / uklanjanje objavljenog: 1.000 RSD po dokumentu.

Prepis/izvod/potvrde (pravna lica): izvod/odluka 2.500 RSD; potvrde 1.000–2.000 RSD (u zavisnosti od registra i tipa).

Registracija osnivanja preduzetnika može se obaviti u papirnom ili elektronskom obliku, a registracija osnivanja privrednih društava (sve pravne forme) se obavlja isključivo u elektronskom obliku, preko portala sa elektronskim servisima APR-a.

"Kako da otvorim firmu u Srbiji?"

Da biste otvorili firmu, tačnije privredni subjekt ili preduzetničku radnju u Srbiji, potrebno je da prođete kroz nekoliko koraka.

1. Registracija privrednog subjekta:

Registraciju osnivanja privrednog subjekta obavlja Agencija za privredne registre (APR) u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku i Poreskom upravom. Od 17. maja 2023. godine, više nije dozvoljeno podneti papirnu prijavu za osnivanje privrednog društva (DOO, AD, KD i OD), već se prijava može podneti isključivo u elektronskoj formi putem posebne korisničke aplikacije.

2. eRegistracija:

Privredna društva i drugi privredni subjekti se registruju u aplikaciji Agencije za privredne registre.

3. Ostale pravne forme:

Ostale pravne forme koje se registruju u Registru privrednih subjekata (zadruge, javna preduzeća, ogranci i predstavništva stranih privrednih društava) mogu se osnivati na dosadašnji način (papirna prijava), uz mogućnost podnošenja elektronske prijave.

4. Jednošalterski sistem registracije:

Postupak osnivanja privrednih subjekata se sprovodi preko jednog šalter sistema registracije, koji omogućava da privredni subjekti dobiju registarski/matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB), prijavu za PDV, i potvrdu o podnetoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje.

5. Dodatne dozvole:

Ako je za neku delatnost potrebna posebna dozvola ili licenca, tu delatnost možete obavljati tek po pribavljanju potrebne dozvole.