Koje firme podrazumeva zakon?

Šta su obaveze firmi i APR-a?

Za sve subjekte koji podležu zakonu, postoji obaveza da bar jednom godišnje ažuriraju informacije o svojim stvarnim vlasnicima. Promene u podacima moraju biti registrovane u APR -u najkasnije dva radna dana od momenta kada su zvanično obavešteni o promenama. Ovi podaci biće čuvani od pet do deset godina, čak i nakon što firma bude izbrisana iz registra . Ovaj korak ima za cilj da poveća transparentnost i smanji mogućnosti za zloupotrebe u poslovanju.

Kazne za nesavesno ponašanje: Oštre sankcije za nepravilnosti

Sankcije za nepoštovanje zakona su ozbiljne. Ako dođe do prikrivanja podataka o stvarnim vlasnicima ili namernog unosa netačnih informacija, predviđene su kazne zatvora u trajanju od šest meseci do pet godina. Za kompanije koje ne ispune obaveze u vezi sa unosom podataka, kazne mogu biti od 500.000 do 2.000.000 dinara. Odgovorna lica unutar tih firmi takođe mogu biti kažnjena novčanim iznosima između 50.000 i 150.000 dinara.