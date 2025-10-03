Slušaj vest

Ovaj portal predstavlja ključni alat u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, donoseći niz novih funkcionalnosti i obaveza za registrovane subjekte.

U skladu sa Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i pratećim pravilnicima, kompanijama i organizacijama, sada je omogućeno da elektronski usklade svoje poslovanje. To se postiže jednostavnim učitavanjem dokumentacije kojom se utvrđuje ko su njihovi stvarni vlasnici. Novina je i to što se sada može evidentirati više fizičkih lica kao vlasnika, po istom ili različitim osnovama, navode iz APR-a.

Posebne promene odnose se na fondacije i zadužbine. Njihovo usklađivanje sada obuhvata ne samo dostavljanje dokumentacije, već i upisivanje osnivača i korisnika kao stvarnih vlasnika. Ukoliko korisnici nisu precizno određeni, evidentira se grupa lica u čijem je interesu organizacija osnovana, kao i članovi njenih organa.

Obveznici Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma od 1. oktobra imaju uvid u učitanu dokumentaciju i identifikacione podatke vlasnika. Oni su takođe dužni da u Centralnu evidenciju unesu napomene ukoliko se ti podaci razlikuju od onih koje su pribavili primenom zakonskih mera.

Evidencija je proširena i listama subjekata koji nisu ispunili svoje obaveze u zadatim rokovima. Među njima su novoosnovani subjekti koji u roku od 30 dana nisu evidentirali vlasnika, kao i postojeće firme koje to nisu učinile do dana početka primene zakona. Posebna pažnja biće usmerena na one koji u roku od 60 dana ne učitaju dokumenta – oni će biti označeni kao visokorizični.

Novi portal omogućava i evidentiranje trasta i sličnih pravnih odnosa, zajedno sa podacima o njihovim vlasnicima.

Obaveza evidentiranja stvarnog vlasnika odnosi se na veliki broj registrovanih subjekata, uključujući privredna društva (osim javnih akcionarskih društava), zadruge, ogranke stranih kompanija, poslovna udruženja, fondacije i predstavništva stranih organizacija. Izuzeti su političke partije, sindikati, sportska udruženja i verske zajednice.

Prema novom zakonu, stvarni vlasnik je fizičko lice koje ispunjava jedan od sledećih kriterijuma: Poseduje direktno ili indirektno najmanje 25 odsto kapitala, akcija, prava glasa ili drugih prava u kompaniji.

Ima preovlađujući uticaj na donošenje poslovnih odluka.

Posredno obezbeđuje sredstva i time bitno utiče na upravljanje.

Ima dominantnu kontrolu nad fondacijom, povereništvom ili trastom.

Registrovano je za zastupanje, ukoliko nijedno drugo lice ne ispunjava prethodne kriterijume.

Ako se stvarni vlasnik ne može utvrditi ni po jednom od navedenih osnova, zakon nalaže da se kao stvarni vlasnik evidentira fizičko lice koje je registrovano kao zakonski zastupnik ili član organa upravljanja.

U smernicama Ministarstva finansija ističe se da se pri utvrđivanju stvarnog vlasnika ne treba zaustaviti samo na formalnim vlasnicima koji imaju 25 procenata udela. Potrebno je ispitati i da li neko drugo fizičko lice ima veći stvarni uticaj, iako možda nema značajan vlasnički udeo.