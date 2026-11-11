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Evropski proizvođač aviona Erbas predstavio je danas planove za izgradnju nove fabrike u blizini Tuluza, u Francuskoj, koja bi trebalo da počne sa radom 2031. godine, zaposli oko 3.500 ljudi i podrazumeva investiciju koja premašuje 600 miliona evra.

Nova fabrika prostiraće se na više od 200.000 kvadratnih metara i proizvodiće nosače motora, strukturne komponente koje povezuju avionski motor sa krilom, prenosi portal BFM biznis.

Ovaj pogon dopuniće proizvodnju postojeće fabrike u Tuluzu, čiji kapaciteti više ne mogu da odgovore na očekivani rast proizvodnje.

Nova investicija deo je planova kompanije da poveća proizvodnju, podstaknutu snažnom tražnjom za njenim avionima, posebno iz porodice uskotrupnih modela A320.

Erbas, koji širom sveta ima 14.660 aviona u upotrebi, raspolaže knjigom narudžbina od gotovo 27.000 letelica.

Kompanija očekuje da će 2026. godine ostvariti rekordnu proizvodnju, nadmašujući prethodni rekord iz 2019, kada je isporučila 863 aviona.

Javna rasprava o projektu nove fabrike počinje 24. novembra, kako bi stanovnici okolnih područja i druge zainteresovane strane mogli da iznesu mišljenje o planiranoj izgradnji.