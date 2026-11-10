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Niskotarifna avio-kompanija Viz er (Wizz Air) obustavila je sezonsku zimsku liniju između Beograda i Grenobla, a ukinuće i letove između Beograda i Madrida tokom januara naredne godine.

Viz er je ukinuo sezonsku zimsku liniju između Beograda i Grenobla, koja je uvedena u januaru, prenosi portal Ex Yu Aviation.

Letovi na ovoj liniji obavljali su se jednom nedeljno, a neće biti obnovljeni naredne zimske sezone.

Kompanija je, takođe, ukinula letove između Beograda i Madrida, nakon što je prvobitno planirala da ih obustavi samo tokom zime.

Na sajtu Viz era, kao poslednji datum za let na relaciji Beograd - Madrid je 8. januar 2027. godine.

Viz er je liniju između dve prestonice uveo 28. oktobra prošle godine, čime je postao direktna konkurencija Er Srbiji.

U periodu od januara do septembra, Viz er je na ovoj liniji prevezao 50.520 putnika, uz prosečnu popunjenost putničke kabine od 90,3 odsto tokom prva tri kvartala godine.

Takođe, aerodrom u Ajndhovenu biće privremeno zatvoren za sve letove od 1. februara do 19. jula naredne godine, zbog obimnih radova na rekonstrukciji piste i unapređenju infrastrukture.

Zbog toga će letovi Viz Era između Beograda i ovog holandskog grada biti obustavljeni tokom čitavog perioda zatvaranja aerodroma.

Kako se navodi, iako će kompanija kao alternativu uvesti letove do Mastrihta iz pojedinih gradova, takva linija iz Beograda za sada nije planirana.