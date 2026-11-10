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Više od 30 predstavnika carinskih uprava, policijskih organa, tržišnih inspekcija i drugih nadležnih institucija iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije okupilo se u Dubrovniku na petoj Regionalnoj konferenciji o suzbijanju nelegalne trgovine, koju organizuje Američka privredna komora u Srbiji (AmCham Srbija).

Cilj konferencije bio je unapređenje institucionalne i operativne saradnje u regionu, sa posebnim fokusom na primenu novih tehnologija u suzbijanju nelegalne trgovine, posebno za nelegalnu prodaju robe putem interneta i društvenih mreža. Konferencija predstavlja nastavak dvadesetogodišnjih napora AmCham-a u Srbiji da, u saradnji sa nadležnim institucijama, doprinese razmeni najboljih praksi u suzbijanju nelegalne trgovine i zaštiti prava intelektualne svojine, sa ciljem zaštite legitimnog poslovanja kompanija koje poštuju propise i primenjuju najviše međunarodne standarde.

AmCham Dubrovnik Foto: Amcham

Tokom trodnevne konferencije učesnici su imali priliku da razmene iskustva o aktuelnim trendovima nelegalne trgovine i ekonomskim faktorima koji podstiču njen razvoj. Posebna pažnja bila je posvećena promenama u strukturi nelegalne trgovine duvanskim i srodnim proizvodima, uključujući rastući trend premeštanja kriminalnih aktivnosti sa krijumčarenja na krivotvorenje i ilegalnu proizvodnju cigareta, kao odgovor na pojačane kontrole i efikasnije praćenje krijumčarskih ruta. U tom kontekstu, predstavljen je nedavni slučaj otkrivanja jedne od najvećih ilegalnih fabrika cigareta u Evropi na teritoriji Slovenije, koji je ukazao na značaj analize rizika, koordinisanog postupanja nadležnih organa i međunarodne operativne saradnje u otkrivanju i razbijanju organizovanih kriminalnih mreža.

AmCham Dubrovnik Foto: Amcham

Jedna od važnih tema konferencije bila je i sprečavanje prodaje proizvoda sa starosnim ograničenjima maloletnicima, koja je prepoznata kao posebno zabrinjavajući oblik nelegalne trgovine zbog direktnih posledica po zdravlje i bezbednost mladih. Predstavnici industrije i nadležnih institucija iskazali su zajedničku opredeljenost da se ova praksa odlučnije suzbija kroz pojačanu kontrolu prodajnih mesta, doslednu proveru starosti kupaca i korišćenje novih tehnologija koje mogu pomoći da proizvodi sa starosnim ograničenjima ne dospeju u ruke maloletnika.

Značajan deo konferencije bio je posvećen interaktivnoj radionici tokom koje su predstavnici institucija iz regiona razmenili iskustva i razmatrali konkretne mogućnosti za unapređenje nadzora u tri ključne oblasti: uspostavljanje saradnje za pristup i razmenu podataka radi efikasnije analize rizika, digitalizacija i automatizacija nadzora nad nelegalnom internet trgovinom, kao i unapređenje nacionalne i prekogranične institucionalne saradnje i razmene informacija. U fokusu diskusija bile su mogućnosti povezivanja postojećih evidencija i baza podataka carinskih, policijskih, inspekcijskih i drugih nadležnih organa, kako bi se omogućilo pravovremeno prepoznavanje rizičnih aktivnosti i efikasnije planiranje i sprovođenje kontrola.

AmCham Dubrovnik Foto: Amcham

Poseban segment konferencije činila je stručna radionica o sistemima Track & Trace, namenjena razmeni iskustava carinskih uprava i predstavnika ministarstava finansija iz regiona u praćenju i sledljivosti duvanskih proizvoda, usaglašavanju sa evropskim praksama i identifikovanju mogućnosti za unapređenje njihove efikasnosti u suzbijanju nelegalne trgovine.

Konferencija je još jednom ukazala na značaj kontinuirane međuresorne i regionalne saradnje, razmene operativnih iskustava i razvoja savremenih tehnoloških kapaciteta institucija. U uslovima sve složenijih oblika nelegalne trgovine, efikasniji pristup fragmentiranim bazama podataka, analiza rizika i koordinisano delovanje nadležnih organa predstavljaju važne preduslove za zaštitu potrošača, legitimnog poslovanja i tržišne konkurencije.