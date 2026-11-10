Slušaj vest

U četvrtak, 19. novembra u 19.30 časova, u Operi i teatru Madlenianum biće održana svečana dodela priznanja "Cvet uspeha za ženu zmaja".

U godini u kojoj prestižno priznanje "Cvet uspeha za ženu zmaja" nastavlja da gradi svoju dugu tradiciju osnaživanja žena u preduzetništvu, Udruženje poslovnih žena Srbije će jubilarni dvadeseti put nagraditi najuspešnije preduzetnice iz cele zemlje. Na svečanosti će biti predstavljeno 11 finalistkinja za nagrade u kategorijama Izvozno orijentisana firma i Uspešan poslovni model, kao i dobitnice specijalnih priznanja. Do sada je čak 188 preduzetnica ponelo titulu "žene zmaja".

Tokom manifestacije biće dodeljena i priznanja Rodno najsenzitivnija kompanija po deveti put, kao i WIPO IP Enterprise Award po peti put – nagrada firmama koje u svom poslovanju primenjuju zaštitu intelektualne svojine. Ujedno, biće dodeljene i nagrade Žena zmaj nad zmajem, kao i priznanja van kategorija.

Manifestacija se održava uz institucionalnu podršku Zavoda za intelektualnu svojinu RS, Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) i EU portala SME Week.

Prijatelji događaja su: A1 Srbija, Euromedik, L'Oréal grupa, EUROLOGSYSTEM, SET Šabac, SLOVO, Klett i TESTERAL, uz podršku brojnih kompanija članica Udruženja poslovnih žena Srbije i istaknutih medijski partnera.

Karte za događaj dostupne su na sajtu https://www.ticketline.rs/order/15737