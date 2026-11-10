Penzioner
Penzioneri dobili novac pre roka: Banka Poštanska štedionica obradovala više od 600.000 korisnika
- Banka Poštanska štedionica uplatila je penzije dan pre roka na račune više od 600.000 penzionera.
- Ranijom isplatom korisnicima je omogućeno da svojim novcem raspolažu pre planiranog termina.
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Banka Poštanska štedionica saopštila je da je, dan pre predviđenog termina, uplatila penzije na račune više od 600.000 penzionera.
Kako se navodi u saopštenju, ranijom uplatom penzija korisnicima je omogućeno da svojim novcem raspolažu pre planiranog roka.
Penzije na računima pre predviđenog termina
Iz banke ističu da su pravovremena isplata, dostupnost usluga i svakodnevna briga o klijentima koji joj poveravaju svoja primanja deo njene odgovornosti prema korisnicima.
- Znamo koliko su izvesnost i sigurnost važne za svaki dom. Zato se naša odgovornost meri konkretnim delima - navodi se u saopštenju.
Poštanska štedionica poručuje da ranijom uplatom penzija potvrđuje posvećenost očuvanju poverenja svojih najstarijih klijenata.
Biznis Kurir/Blic
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