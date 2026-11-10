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Banka Poštanska štedionica saopštila je da je, dan pre predviđenog termina, uplatila penzije na račune više od 600.000 penzionera.

Kako se navodi u saopštenju, ranijom uplatom penzija korisnicima je omogućeno da svojim novcem raspolažu pre planiranog roka.

Penzije na računima pre predviđenog termina

Iz banke ističu da su pravovremena isplata, dostupnost usluga i svakodnevna briga o klijentima koji joj poveravaju svoja primanja deo njene odgovornosti prema korisnicima.

- Znamo koliko su izvesnost i sigurnost važne za svaki dom. Zato se naša odgovornost meri konkretnim delima - navodi se u saopštenju.

Poštanska štedionica poručuje da ranijom uplatom penzija potvrđuje posvećenost očuvanju poverenja svojih najstarijih klijenata.