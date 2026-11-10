Praznični režim saobraćaja Er Srbije: Od Niša do Beča četiri puta nedeljno
- Er Srbija će od 22. decembra 2026. do 9. januara 2027. povećati broj letova između Niša i Beča sa dva na četiri nedeljno.
- Dodatni letovi uvode se utorkom i subotom, uz postojeće polaske sredom i nedeljom, zbog pojačane praznične tražnje.
Er Srbija će u periodu od 22. decembra 2026. godine do 9. januara 2027. godine povećati broj letova između Niša i Beča sa dva na četiri nedeljno. Dodatne frekvencije uvedene su kako bi se odgovorilo na pojačanu tražnju tokom predstojećih praznika i putnicima pružile veće mogućnosti za planiranje putovanja između juga Srbije i glavnog grada Austrije.
Osim letova sredom i nedeljom, uvode se dodatni letovi utorkom i subotom sa polaskom u 14.20 časova iz Niša, odnosno u 16.45 časova iz Beča.
Povećanjem broja letova, Er Srbija dodatno unapređuje dostupnost svoje mreže putnicima iz Niša i pruža im više mogućnosti za putovanja ka Beču i brojnim destinacijama do kojih saobraća preko austrijske prestonice.
Avio-karte za letove između Niša i Beča dostupne su na veb-sajtu airserbia.com, putem mobilne aplikacije Er Srbije, u poslovnicama kompanije, kao i preko ovlašćenih turističkih agencija.
Biznis Kurir