Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Er Srbija će u periodu od 22. decembra 2026. godine do 9. januara 2027. godine povećati broj letova između Niša i Beča sa dva na četiri nedeljno. Dodatne frekvencije uvedene su kako bi se odgovorilo na pojačanu tražnju tokom predstojećih praznika i putnicima pružile veće mogućnosti za planiranje putovanja između juga Srbije i glavnog grada Austrije.

Osim letova sredom i nedeljom, uvode se dodatni letovi utorkom i subotom sa polaskom u 14.20 časova iz Niša, odnosno u 16.45 časova iz Beča.

Povećanjem broja letova, Er Srbija dodatno unapređuje dostupnost svoje mreže putnicima iz Niša i pruža im više mogućnosti za putovanja ka Beču i brojnim destinacijama do kojih saobraća preko austrijske prestonice.

Avio-karte za letove između Niša i Beča dostupne su na veb-sajtu airserbia.com, putem mobilne aplikacije Er Srbije, u poslovnicama kompanije, kao i preko ovlašćenih turističkih agencija.