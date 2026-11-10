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Trinaest firmi iz Srbije se našlo na rang listi SEE TOP 100 najvećih kompanija u jugoistočnoj Evropi u 2025. godini, koju je danas objavio SeeNews.

EPS je zauzeo deveto mesto i najbolje je rangirana srpska firma na listi, nakon što su joj ukupni prihodi rasli 4,71% u 2025. godini, dostizavši 4,1 milijardu evra. Na listi su i Naftna Industrija Srbije (NIS), Srbija Ziđin Koper, Srbijagas, Srbija Ziđin Majning, Delhaize Srbija, Telekom Srbija, Tigar Tyres, Nelt Co., Elektrodistribucija Srbije, Idea Marketi, Lidl Srbija i Veletabak.

Među SEE TOP 100 kompanija, Srbija Ziđin Majning je bila najprofitabilnija, a FCA Srbija je bila najdinamičnija.

SEE TOP 100 rangira najveće kompanije u jugoistočnoj Evropi prema ukupnom ostvarenom prihodu. Publikacija, koja je objavljena danas, sadrži i rang liste najvećih banaka i osiguravajućih društava u regionu.

Kombinovani ukupni prihodi sto najvećih kompanija u jugoistočnoj Evropi u 2025. godini iznosili su 196,8 milijardi evra, što predstavlja rast od 2,4% u poređenju sa prihodima ostvarenim godinu dana ranije, ali i dalje ispod rekordnih 223,9 milijardi evra prihoda ostvarenih u 2022. godini.

Ukupni profit je takođe porastao, za 4,5% dostizavši 9,2 milijarde evra, ali i on je i dalje ispod 10,3 milijarde evra profita ostvarenog u 2022. godini.

Poboljšanje poslovnih rezultata najvećih kompanija u jugoistočnoj Evropi ostvaren je u uslovima nešto sporijeg privrednog rasta u regionu i kontinuirane nestabilnosti na globalnim tržištima, podstaknute čestim promenama američkih izvoznih carina, nastavkom rata u Ukrajini i tenzijama na Bliskom istoku. Ipak, rast raspoloživog dohotka nastavio je da podstiče potrošnju.

Kao rezultat toga, trgovina na malo izbila je ispred naftnog i gasnog sektora i postala najveći sektor na rang-listi, pri čemu su trgovci na malo ostvarili 28% ukupnih prihoda od prodaje kompanija u okviru rang-liste SEE TOP 100.

Najveći rumunski proizvođać nafte i gasa, OMV Petrom, koji je u većinskom vlasništvu austrijskog OMV-a, zadržao je prvu poziciju u regionu i petu godinu za redom, sa prihodima koji su rasli 7,6% dostizavši 7,1 milijardu evra.