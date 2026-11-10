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Canva će otpustiti 1.271 zaposlenog, što je oko 22 odsto ukupne radne snage, u okviru velike reorganizacije poslovanja. Kompanija se suočava sa usporavanjem rasta, rastućim troškovima razvoja veštačke inteligencije i sve jačom konkurencijom.

Suosnivačica i izvršna direktorka Melani Perkins saopštila je zaposlenima da dosadašnji poslovni model mora da se menja. Kako je navela, Canva je prvi put u poslednjih deset godina zabeležila usporavanje rasta.

Plan reorganizacije predviđa spajanje timova zaduženih za proizvode, razvoj poslovanja i platformu, kako bi se pojednostavila komunikacija i ubrzalo donošenje odluka. Zaposleni će preuzimati širi spektar odgovornosti, a kompanija planira i prelazak na hibridni model rada, uz nekoliko obaveznih dana nedeljno u kancelariji.

Dodatni izazov predstavljaju troškovi razvoja veštačke inteligencije. Canva je zbog toga snizila prognozu rasta prihoda sa 30 na 20 odsto, dok je procena vrednosti kompanije ranije ove godine pala na oko 35 milijardi dolara.

Kompaniji sve veću konkurenciju predstavljaju AI startapi, ali i platforme poput ChatGPT-a i Gemini-ja, koje korisnicima omogućavaju jednostavno kreiranje vizuelnog sadržaja, postera i prezentacija.

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