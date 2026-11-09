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Povećana potražnja za evrima i glasine o navodnim ograničenjima podigle su uznemirenost među građanima, pa se mnogi pitaju da li je pametnije čuvati novac u domaćoj ili evropskoj valuti. Ipak, finansijski stručnjaci upozoravaju da ishitrene odluke i često menjanje novca mogu doneti nepotrebne troškove, dok podaci Narodne banke Srbije pokazuju da je dinarska štednja u prethodnom periodu često bila isplativija.

Finansijski savetnik Dušan Uzelac objasnio je za Kurir televiziju da povećana tražnja za devizama ima sezonske i psihološke razloge. Pred zimu raste potreba za stranom valutom zbog uvoza energenata, dok aktuelna društvena dešavanja kod pojedinih građana podstiču strah i kupovinu evra.

On, međutim, ističe da je finansijski sistem stabilan, da Narodna banka Srbije raspolaže dovoljnim deviznim rezervama i da nema osnova za strah od ograničenja u menjačnicama.

Da li treba da menjate evre u dinare?

Uzelac upozorava da građani mogu izgubiti novac ukoliko često kupuju evre, a zatim ih ponovo menjaju u dinare. Razlika između kupovnog i prodajnog kursa, kao i troškovi transakcija, mogu umanjiti vrednost ušteđevine.

Prema njegovim rečima, kod dugoročne štednje dinarski depoziti donose veće kamate od štednje u evrima. Ipak, mnogi građani i dalje biraju evropsku valutu zbog osećaja sigurnosti, što Uzelac opisuje kao emotivnu, a ne nužno matematički najisplativiju odluku.

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Dinarska štednja bila isplativija tokom prethodnih 14 godina

Podaci Narodne banke Srbije pokazuju da je dinarska štednja u prethodnih 14 godina bila isplativija od štednje u evrima, i na kraći i na duži rok.

Jedan od razloga su više kamatne stope koje banke nude na dinarske depozite, ali i povoljniji poreski tretman: kamata na dinarsku štednju nije oporezovana, dok se na prihod od kamate na deviznu štednju plaća porez od 15 odsto.

Prema analizi NBS, građanin koji je u junu 2012. oročio 100.000 dinara na godinu dana i potom obnavljao štednju tokom narednih 14 godina, u junu 2026. imao bi više od 62.600 dinara, odnosno oko 533 evra više nego da je isti iznos oročavao u evrima. Dinarska štednja oročena na godinu dana bila je isplativija u čak 155 od 157 posmatranih godišnjih perioda.

Foto: NBS

Šta je onda najpametnije uraditi sa ušteđevinom?

To ne znači da svi treba da prebace novac u dinare. Izbor valute zavisi od toga za šta je novac namenjen, kada će biti potreban i u kojoj valuti će se plaćati budući troškovi.

Ako planirate kupovinu nekretnine ili imate veće obaveze vezane za evro, devizna štednja može biti praktičnija jer izbegavate naknadnu konverziju. S druge strane, ako novac čuvate za troškove koje ćete plaćati u dinarima, domaća valuta može biti zanimljiva zbog viših kamata i povoljnijeg poreskog tretmana.

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Najvažnije je da ne donosite odluke u panici i da ne prebacujete celokupnu ušteđevinu iz jedne valute u drugu bez prethodne računice. Pre oročavanja ili menjanja novca treba uporediti kamatne stope, uslove štednje, moguće troškove konverzije i sopstvene finansijske planove.

Zaključak je da ne postoji univerzalno pravilo da sav novac treba čuvati isključivo u evrima ili dinarima. Najbolji izbor zavisi od konkretnih potreba štediše, a često menjanje valuta može doneti više troškova nego koristi.

Kurir.rs