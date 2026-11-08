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Hrvatsko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da planira da izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima uvede stroža pravila parkiranja i olakša uklanjanje nepropisno parkiranih vozila "paukom".

Nacrtom izmena uvodi se pojam "zone ograničenog saobraćaja", dok će parkiranje na trgovima, u zaštićenim kulturno-istorijskim celinama i pešačkim zonama biti zabranjeno, bez obzira na prostor koji ostaje za prolaz pešaka, prenosi portal Index.hr.

"Pauk" će moći da ukloni vozilo ako je prolaz na trotoaru uži od jednog metra, pri čemu će se u širinu prolaza računati i stubići, kante za otpatke, ugostiteljske bašte i drugi objekti.

Šta je sa Zagrebom?

Nova pravila posebno bi mogla da utiču na Zagreb, gde građani ukazuju na nedostatak parking mesta. Tokom obilaska pojedinih ulica u gradu utvrđeno je da bi prema novim pravilima gotovo svako drugo zatečeno vozilo bilo nepropisno parkirano.

Građani su podeljeni, pa dok jedni podržavaju stroža pravila zbog problema koje parkirani automobili stvaraju pešacima, drugi smatraju da bi pre njihovog uvođenja trebalo obezbediti više parkinga.

Predviđene visoke kazne

Izmenama se predviđaju i kazne od 800 do 2.000 evra za vozače koji snimaju opasnu vožnju i objavljuju je na društvenim mrežama, dok će za odbijanje uklanjanja vozila posle lakše saobraćajne nezgode biti predviđena kazna od 200 evra.

Zakon bi prvi put definisao "lakšu saobraćajnu nezgodu" sa materijalnom štetom, pri čemu policija ne bi morala da izlazi na lice mesta ako učesnici mogu da razmene podatke ili popune Evropski izveštaj.

Predviđeno je i uvođenje posebnih registarskih tablica za taksi i električna vozila. Tablice za električne automobile trebalo bi da omoguće vatrogascima da ih brzo prepoznaju na mestu nezgode i primene odgovarajuće procedure prilikom spasavanja i gašenja požara.