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Parkirate automobil, ugasite motor i izađete, a točkovi ostanu potpuno zakrenuti u jednu stranu. To je toliko uobičajen prizor da većina vozača o tome uopšte ne razmišlja.

Međutim, poznati španski mehaničar Huan Hose Ebenezer upozorava da jedna naizgled bezazlena navika može nepotrebno opteretiti delove upravljačkog sistema, vešanja i gume, posebno ako automobil tako ostane nedeljama ili mesecima.

Ebenezer, osnivač servisa Taleres Ebenezer u Sevilji i jedan od poznatijih španskih mehaničara na društvenim mrežama, objašnjava da problem nije u tome što ste točkove zakrenuli tokom parkiranja.

Problem nastaje kada automobil dugo ostane nepomičan sa upravljačem potpuno zakrenutim.

- Ne bi trebalo da ostavljate vozilo sa potpuno zakrenutim točkovima, ali ništa se neće dogoditi ako to uradite jednom. Ako ste u žurbi, nema problema - objasnio je.

Međutim, situacija se menja ako automobil nameravate da ostavite parkiran mnogo duže.

- Ako ćete automobil ostaviti dva, tri ili pet meseci, nemojte ga ostavljati sa zakrenutim upravljačem, na nagibu ili pod opterećenje - upozorava.

Šta se dešava kada su točkovi potpuno zakrenuti?

Kada okrenete upravljač, ne pomeraju se samo točkovi. Položaj menja čitav niz delova povezanih sa upravljanjem i vešanjem. Kuglični zglobovi, spone, elementi vešanja i gume više nisu u istom položaju kao kada automobil stoji sa pravo postavljenim točkovima.

Ebenezer posebno upozorava na automobile kod kojih se prilikom zakretanja upravljača menja i nagib točka. Kao primer navodi određene modele Mercedes-Benza i BMW-a.

Kod njih se pri velikom uglu zakretanja točak može vidljivo nagnuti. Takva geometrija pomaže automobilu prilikom manevrisanja i skretanja, ali dok automobil stoji, deo njegove mase može se oslanjati na manju površinu gume.

- Ako upravljač ostavimo zakrenut, imaćemo veći nagib i veću masu na određenim delovima vešanja i kugličnim zglobovima, ali i na mnogo manjem delu gume koji nije predviđen za toliko opterećenje - objašnjava mehaničar.

Prema njegovim rečima, ako automobil tako stoji dovoljno dugo, guma može da se deformiše, a pojedini elementi ostaju nepotrebno opterećeni.

Važno je, međutim, ne preterivati sa zaključkom. Jedno parkiranje sa zakrenutim točkovima neće uništiti automobil. Ebenezer upravo to naglašava. Njegov savet odnosi se pre svega na vozila koja će nepomično stajati nedeljama ili mesecima.

Ako automobil dugo stoji, ostavite točkove pravo

Ako znate da automobil nećete koristiti duže vreme, mehaničar preporučuje jednostavno rešenje, ako okolnosti dozvoljavaju, ostavite ga na što ravnijoj površini i poravnajte točkove pre nego što ga ugasite.

Time upravljanje i vešanje ostaju bliže svom normalnom položaju mirovanja, a masa automobila ravnomernije se prenosi preko guma.

Kod dugotrajnog stajanja postoji još jedan problem, nezavisno od položaja upravljača, gume mogu razviti takozvane ravne tačke jer mesecima nose težinu automobila na istom delu gazeće površine.

Zato automobil koji će stajati nekoliko meseci zahteva malo više pažnje od jednostavnog zaključavanja vrata. Treba proveriti pritisak u gumama, stanje akumulatora i mesto na kojem vozilo stoji, a kod veoma dugog mirovanja dobro je slediti preporuke proizvođača konkretnog vozila.

Postoji i važan izuzetak. Ako automobil parkirate na nagibu, bezbednost ima prednost. Uobičajena bezbednosna preporuka jeste da točkove usmerite tako da bi ivičnjak ili ivica puta mogli da pomognu u zaustavljanju automobila u slučaju da otkaže parkirna kočnica.

Zato Ebenezerov savet o ravnim točkovima treba posmatrati prvenstveno kao preporuku za dugotrajno ostavljanje automobila na ravnoj podlozi, a ne kao razlog da zanemarite bezbednost pri parkiranju na strmoj ulici.

Još jedna navika mnogo je gora za servo upravljač

Postoji pritom slična situacija koja se često meša sa ovom, a može biti ozbiljnija. Reč je o držanju upravljača u krajnjem položaju dok motor radi, posebno kod automobila sa hidrauličnim servo-upravljačem.

Ford izričito upozorava da se upravljač ne drži dugo u krajnjem položaju jer tada servo pumpa radi pod velikim opterećenjem, što može skratiti njen životni vek. Sličan savet daje i novozelandski AA. Dakle, reč je o dve različite stvari.

Držati upravljač nekoliko sekundi u krajnjem položaju dok motor radi nije isto što i ugasiti automobil i ostaviti točkove zakrenute. Međutim, Ebenezerova poruka za dugotrajno parkiranje veoma je jednostavna. Ako ćete automobil ostaviti nekoliko sati ili jedan dan, nema razloga za paniku.

Ako će stajati dva, tri ili pet meseci, a imate izbor, pronađite ravnu površinu i ostavite točkove pravo. Jedna sekunda pre izlaska iz automobila tada može poštedeti gume, vešanje i upravljački sistem nepotrebnog dugotrajnog opterećenja.