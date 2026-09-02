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Hrvatska influenserka Nina Skočak, koju na društvenim mrežama prate stotine hiljada ljudi, nedavno je u Beogradu posetila jedno od mesta koje čuva deo jugoslovenske istorije - čuveni "Plavi voz“. Svojim pratiocima pokazala je kako danas izgleda kompozicija koja je nekada bila rezervisana za Josipa Broza Tita i visoke državne zvaničnike.

Iako je od Titovih putovanja prošlo više od četiri decenije, unutrašnjost voza i dalje pruža prilično dobar uvid u to kako je izgledalo putovanje na najvišem državnom nivou. „"lavi voz“ danas ima status muzejsko-turističkog voza, a ono što je posebno zanimljivo jeste da ga je moguće i obići.

Voz napravljen za Tita

Odluka o izgradnji novog "Plavog voza“ doneta je 1956. godine, a projektovali su ga inženjeri beogradske „Mašinogradnje“. Prvih devet vagona pušteno je u saobraćaj krajem februara 1959. godine. Četiri vagona proizvedena su u fabrici "Dragoslav Đorđević Goša“ u Smederevskoj Palanci, dok je preostalih pet napravljeno u fabrici „Boris Kidrič“ u Mariboru.

Kompozicija je kasnije proširivana, pa su joj dodati restoran, kola za spavanje i energetska kola. Pored takozvanog „glavnog voza“, postojao je i „prvi“ ili oficirski voz, sa dodatnim službenim, spavaćim, restoranskim i kolima za prevoz automobila.

Upravo zato "Plavi voz“ nije bio samo prevozno sredstvo, već svojevrsna pokretna rezidencija. Tito je u njemu putovao, spavao, održavao sastanke i primao strane državnike i delegacije.

Mahagoni, orah i kruška

Ako se danas uđe u "Plavi voz“, jedna od prvih stvari koja privlači pažnju jeste enterijer. Unutrašnjost su projektovali arhitekte Vladeta Maksimović i Nikola Radanović, a u velikoj meri je urađena u drvetu.

Korišćeni su mahagoni, kruška i orah, dok su saloni i hodnici ukrašeni intarzijama. Vuneni tepisi, pliš i svila dodatno su doprinosili luksuznom izgledu, a čitav enterijer napravljen je u stilu art dekoa.

1/6 Vidi galeriju Luksuzna unutrašnjost "Plavog voza" Foto: Mondo / Stefan Stojanović, Mondo Stefan Stojanović

Voz je imao predsednikov salon sa dva apartmana, svečanu trpezariju, salon za glavne goste, protokolarni salon, restoran, kuhinju i spavaća kola. U kuhinji je, prema podacima o vozu, moglo da se pripremi čak 300 obroka.

Komfor je bio toliko važan da su vagoni posebno ogiblјeni kako se tokom vožnje piće ne bi prosipalo iz čaša.

Tito je prešao više od 600.000 kilometara

"Plavim vozom“ Tito je tokom života prešao više od 600.000 kilometara. Putovao je njime širom Jugoslavije, ali i u Francusku, Poljsku, Austriju, Mađarsku, Rumuniju, Bugarsku, Grčku i Sovjetski Savez.

U vozu je ugostio više od 60 svetskih državnika i političkih lidera 20. veka, među kojima su bili Nikita Hruščov, Leonid Brežnjev, Gamal Abdel Naser, Indira Gandi, Ahmed Ben Bela, kao i britanska kraljica Elizabeta II i princ Filip.

Njime je obavljeno i Titovo poslednje putovanje. Nakon njegove smrti 1980. godine, "Plavim vozom“ njegovo telo prevezeno je iz Ljubljane u Beograd, gde je sahranjen u Kući cveća.

Od 2005. godine može da se iznajmi

"Plavi voz“ odavno više nije rezervisan samo za državne delegacije. Od 2005. godine koristi se i u komercijalne svrhe, pa kompletna kompozicija ili pojedina kola mogu da se iznajme za snimanja, fotografisanja, izložbe, konferencije, radionice i druge događaje. Kapacitet je do 110 putnika.

Međutim, postoji i jednostavnija opcija za one koji samo žele da ga vide.

Kako posetiti „Plavi voz“ u Beogradu?

"Plavi voz“ nalazi se u garaži na adresi Bulevar patrijarha Pavla 8a u Beogradu, a moguće je organizovati individualne i grupne posete. Obilazak za pojedinačne posetioce košta 300 dinara po osobi, dok je za grupe od najmanje 10 ljudi, kao i za decu, učenike i studente, cena 150 dinara po osobi.

Posetu je potrebno najaviti najmanje 48 sati unapred, a prema dostupnim informacijama, garaža za posete radi radnim danima od 8 do 14 časova. Za najavu se koristi broj telefona, dok se informacije o zakupu mogu dobiti putem adrese prodaja@srbijavoz.rs.

Dakle, za razliku od mnogih istorijskih atrakcija koje možete samo pogledati spolja, u Titov „Plavi voz“ danas je moguće zaviriti i izbliza - i to za cenu koja je znatno pristupačnija nego što biste možda očekivali.

A možete njime i do mora

Za one kojima običan obilazak nije dovoljan, postoji još zanimljivija opcija. Ovog leta spavaća i salon kola iz sastava „Plavog voza“ priključena su redovnim kompozicijama „Srbijavoza“ na relaciji Beograd - Bar, pa je moguće putovati prema Jadranu u vagonima sa istorijom dugom gotovo sedam decenija.

Pruga Beograd - Bar pritom je jedna od najatraktivnijih železničkih ruta u ovom delu Evrope, jer prolazi kroz planinske predele, kanjone, tunele i preko brojnih mostova.

Prema aktuelnim podacima koje prenose mediji na osnovu informacija „Srbijavoza“, za korišćenje jednokrevetne kabine potrebno je uz kartu prvog razreda doplatiti 45 evra, dok je za dvokrevetnu kabinu, uz kartu drugog razreda, doplata 20 evra.

Tako je voz koji je nekada bio simbol državnog protokola danas postao zanimljiva turistička atrakcija – bilo da želite samo da zavirite u njegove salonske vagone u Beogradu, bilo da želite da se njima zaista provozate sve do Jadrana.