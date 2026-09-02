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Plac od šest ari može biti sasvim dovoljan za porodičnu kuću, parking i pristojno dvorište, ali sama površina ne govori mnogo. Širina parcele, njen oblik, prilaz putu i urbanistički uslovi često su važniji od broja kvadrata navedenog u oglasu.

Čak ni deset ari ne garantuje dovoljno prostora za sve što vlasnik želi. Kada se uračunaju građevinska linija, obavezna udaljenost od susednih parcela, prilaz automobilom i površina koju objekat sme da zauzme, raspoloživ prostor može biti znatno manji.

Plac od četiri ara može biti dovoljan, ali postoji razlika

Propisi ne određuju jednu minimalnu površinu koja odgovara svakoj porodičnoj kući. Prema Pravilniku o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju, uslovi zavise od zone u kojoj se zemljište nalazi.

U zoni retkih naselja i porodične gradnje najmanja parcela za samostojeći objekat iznosi 300 kvadratnih metara, odnosno tri ara, uz minimalnu širinu od deset metara. U seoskoj zoni minimum je 400 kvadrata i širina od 12 metara, dok je za pojedinačne kuće namenjene odmoru i povremenom stanovanju predviđeno najmanje 500 kvadrata.

To što plac ispunjava propisani minimum, međutim, ne znači da na njemu može da se izgradi kuća željene veličine.

Konačne mogućnosti određuje važeći plan za konkretnu lokaciju. Njime se, između ostalog, propisuju spratnost, dozvoljena zauzetost parcele, građevinska linija i udaljenost kuće od granica placa.

Pet do šest ari često dovoljno za spratnu kuću

Veliku razliku pravi i to da li se planira prizemna ili spratna kuća. Porodična kuća od 140 kvadratnih metara raspoređena na prizemlje i sprat može imati osnovu od oko 70 kvadrata. Prizemnica iste ukupne površine zauzima približno dvostruko više zemljišta.

Zbog toga na šest ari spratna kuća može da ostavi dovoljno prostora za prilaz, dva parking mesta, terasu i dvorište. Kod velike prizemnice na istoj parceli raspored postaje znatno zahtevniji.

Četiri ara mogu biti dovoljna za manju ili spratnu kuću uz skromnije dvorište. Pet do šest pravilno oblikovanih ari uglavnom pruža dobar odnos između kuće i slobodnog prostora, dok sedam ili osam ari ostavlja više mogućnosti za prizemnicu, veću garažu i prostranije dvorište.

Ni veća površina nije uvek bolja. Plac dimenzija 20 puta 30 metara ima šest ari, baš kao i parcela široka deset, a duga 60 metara. Na široj i pravilnijoj parceli kuću, parking i dvorište uglavnom je mnogo lakše rasporediti.

Kod uskog placa obavezna udaljenja od susednih parcela mogu znatno da suze prostor za gradnju, dok prilaz automobilom dodatno oduzima korisnu površinu.

Pre kupovine proveriti šta je dozvoljeno da se gradi

Jedan od najvažnijih podataka za kupca jeste dozvoljeni indeks zauzetosti parcele. Ako je na placu od 600 kvadrata dozvoljena zauzetost od 30 odsto, objekti mogu da zauzmu najviše 180 kvadrata. Ako je dozvoljeno 20 odsto, granica pada na 120 kvadratnih metara.

Zato je pre kupovine važno pribaviti informaciju o lokaciji, iz koje se mogu videti mogućnosti i ograničenja gradnje prema važećem planskom dokumentu.

Podatke o samoj parceli, vlasništvu i evidentiranim pravima moguće je proveriti i preko javnog pristupa eKatastru Republičkog geodetskog zavoda. Katastar, međutim, pokazuje podatke o parceli, dok planski dokumenti određuju šta i pod kojim uslovima na njoj može da se gradi.

Za spratnu porodičnu kuću pet ili šest pravilno oblikovanih ari najčešće može biti dovoljno. Ako se planiraju veća prizemnica, garaža i komotnije dvorište, realnije je računati na sedam ili osam ari.

Deset i više ari najviše smisla ima kada vlasnik planira dodatne sadržaje poput bazena, letnje kuhinje, radionice, voćnjaka ili velike bašte. U suprotnom, veća površina znači i više prostora koji treba ograditi i održavati.