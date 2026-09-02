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Masoutis (Masutis), drugi po veličini maloprodajni lanac u Grčkoj, mogao bi narednih godina da pokrene međunarodnu ekspanziju na Balkanu i širem regionu. Kompanija Masoutis je nedavno završila akviziciju lanca Kritikos i tako postala drugi po veličini lanac u Grčkoj sa prometom od oko dve milijarde evra i sa više od 1.200 maloprodajnih objekata.

U godini kada obeležava pola veka poslovanja, prostora za organskim rastom na domaćem tržištu sve je manje. Portal Retail Serbia nezvanično saznaje da grčka kompanija gleda u pravcu međunarodne ekspanzije i tržišta Srbije, Mađarske, Severne Makedonije. Masoutis je nedavno zakupio internet domen za srpsko tržište, a kao vlasnik u registru domena se navodi centrala Diamantis Masoutis SA sa sedištem u mestu Termi. Na zvaničan upit portala Retail Serbia, da li kompanija planira međunarodnu ekspanziju, predstavnici kompanije iz Soluna još nisu dali odgovor.

Ukoliko bi ušao na naše tržište, Masoutis bi za konkurente imao dva igrača sa kojim se već takmiči na domaćem tržištu, AB Vassilopoulos i Lidl, ali i nekadašnjeg konkurenta kompaniji Veropoulos. Masoutis karticu lojalnosti, Mas Card, poseduje veliki broj potrošača iz Srbije, što dodatno olakšava ulazak imajući u vidu da poznaje kupovne navike prosečnog potrošača i da je brend poznat među domaćim kupcima.

Kompanija poseduje najmoderniji logističko distributivni centar u Jugoistočnoj Evropi u Kalavariju na severu zemlje koji je potpuno automatizovan, dok se kompanija poslednjih godina u Grčkoj širila kroz veće i manje akvizicije. Pod brendom Mr.Grand, Masoutis potrošačima nudi širok asortiman svojih proizvoda sa odličnim odnosom cene i kvaliteta.

Pored kompanije Masoutis, za region Balkana i dalje je zainteresovan grčki ogranak Carrefour-a, čiji su predstavnici nedavno izjavili da je prioritet vraćanje brenda u Bugarsku i stabilizacija u Grčkoj pa tek onda ulazak na nova tržišta. I najveći grčki trgovac Sklavenitis priprema međunarodnu ekspanziju, a prva zemlja na mapi širenja je Poljska u kojoj je već osnovao pridružnicu.