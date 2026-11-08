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Dan primirja u Prvom svetskom ratu ove godine obeležava se u sredu, 11. novembra, što je dobra prilika za predah od svakodnevnih obaveza i kratko putovanje van Srbije. Za obilazak nekog grada u komšiluku ne morate da izdvojite nekoliko stotina evra uz pažljiv izbor prevoza i smeštaja, moguće je organizovati kratak odmor sa budžetom manjim od 100 evra po osobi.

Među zanimljivim opcijama su Temišvar, Sarajevo, Ohrid i Trebinje. Svaki od ovih gradova nudi drugačiji doživljaj: od šetnje ulicama koje podsećaju na srednjoevropske prestonice, preko dobre hrane i istorijskih znamenitosti, do jezera i hercegovačkog ambijenta.

Važno je, međutim, napraviti razliku između cene smeštaja i ukupnog troška putovanja. Budžet od 100 evra najlakše je ostvariti ako se putuje sopstvenim automobilom ili autobusom po povoljnoj ceni, deli apartman sa još jednom osobom i unapred odredi koliko novca ostaje za obroke i izlaske. Cene zavise od datuma, broja putnika i raspoloživosti, pa pre rezervacije treba proveriti konačan iznos.

Temišvar: Najlakši izbor za kratko putovanje

Ako želite da praznik iskoristite za kratko putovanje, a da ne potrošite veliki deo mesečnog budžeta, Temišvar je jedna od najpraktičnijih opcija. Grad na zapadu Rumunije poznat je po raskošnim trgovima, šarenim fasadama, kafićima i ulicama koje podsećaju na srednjoevropske gradove.

Za jednodnevni ili dvodnevni obilazak ne morate da planirate mnogo aktivnosti koje se dodatno plaćaju. Dovoljno je da obiđete Trg pobede, Trg ujedinjenja i Trg slobode, prošetate uz Begej i napravite pauzu u nekom od kafića u centru.

U novembarskim ponudama moglo se naći i autobusko putovanje sa jednim noćenjem za oko 69 evra po osobi, dok su pojedini hotelski aranžmani oglašavani i po višim cenama.

Ko planira samostalni odlazak, može da uporedi cene smeštaja u privatnim apartmanima i hotelima sa tri zvezdice. Prema trenutno dostupnim podacima, prosečno noćenje u hotelu sa tri zvezdice iznosi oko 6.100 dinara, ali cena zavisi od datuma i konkretne sobe.

Booking

Prednost Temišvara je što se veliki deo znamenitosti nalazi u centru, pa se grad može upoznati peške. Za najniži trošak najbolje je izabrati smeštaj na pešačkoj udaljenosti od glavnih trgova i unapred proveriti da li je doručak uključen.

Sarajevo: Ćevapi, Baščaršija i šetnja kroz istoriju

Za one koji žele da praznični dan provedu uz dobru hranu, istorijske znamenitosti i šetnju starim gradskim ulicama, Sarajevo je odličan izbor. Baščaršija, Sebilj, Gazi Husrev-begova džamija i Latinska ćuprija neke su od lokacija koje mogu da se obiđu bez velikih troškova za ulaznice.

Poseban deo putovanja čini gastronomija. Ćevapi, burek, pita ispod sača i bosanska kafa lako mogu da postanu deo plana, a da se ne potroši mnogo novca - naročito ako se izbegnu najskuplji restorani u najprometnijim turističkim zonama.

Ni smeštaj ne mora da bude preskup. U Sarajevu se mogu pronaći hosteli sa cenama od približno 12 do 20 evra po osobi za noć, dok su privatni apartmani često povoljniji kada dve ili više osoba dele trošak.

Za budžet do 100 evra najvažnije je, ipak, uračunati prevoz. Ako putujete autobusom, proverite cenu povratne karte, a ako idete automobilom, troškove goriva i putarina podelite sa saputnicima. Dve noći u povoljnom smeštaju, uz pažljivo planiranje obroka, mogu da budu pristupačnija opcija od hotelskog aranžmana.

Ohrid: Jezero, stare crkve i mirniji tempo

Ohrid je destinacija za one kojima je važnije da uspore tempo nego da obiđu što više znamenitosti za jedan dan. Stari grad, uske kamene ulice, crkva Svetog Jovana Kanea i pogled na Ohridsko jezero pružaju dovoljno razloga za kratak jesenji odmor.

Novembar nije period za kupanje, ali je pogodan za šetnju uz obalu i razgledanje grada bez letnjih gužvi. U hladnijim danima predah u lokalnom restoranu ili kafiću može da bude jednako privlačan deo putovanja kao i obilazak znamenitosti.

Kod privatnog smeštaja moguće je pronaći povoljne opcije: pojedini apartmani oglašavaju se po cenama od oko 30 evra za noć, uz minimalni boravak od dve noći.

Kada dve osobe podele cenu apartmana, trošak smeštaja može da bude oko 15 evra po osobi za noć, pod uslovom da je navedena cena dostupna za izabrani termin.

Ohrid je, međutim, udaljeniji od Srbije nego Temišvar, pa je pre odluke potrebno pažljivo izračunati cenu prevoza. Ako putujete autobusom ili automobilom, upravo taj trošak može da bude presudan za to da li će ukupno putovanje ostati ispod 100 evra.

Trebinje: Hercegovački ambijent bez velikog troška

Trebinje je dobar izbor za one koji žele opušten vikend, šetnju uz reku Trebišnjicu i ručak u nekom od lokalnih restorana. Stari grad, kamene ulice i čuvene platane daju mu poseban izgled, a grad se može obilaziti bez skupih turističkih aktivnosti.

Posebna prednost su privatni apartmani, naročito za parove i društvo koje putuje zajedno. U trenutno dostupnim ponudama mogu se pronaći smeštajne jedinice po ceni od oko 50 do 100 konvertibilnih maraka za noć, odnosno približno 25 do 51 evro za ceo apartman, u zavisnosti od veličine i lokacije.

Ako apartman košta 30 evra za noć, dve osobe koje ostaju jednu noć plaćaju po 15 evra za smeštaj. Tako više novca ostaje za prevoz, obroke i kafu u centru. Ipak, treba proveriti da li se dodatno naplaćuju čišćenje, boravišna taksa ili druge usluge.

Trebinje je naročito zanimljivo onima koji putuju automobilom i mogu da podele troškove. Za putnike koji kreću iz udaljenijih delova Srbije, gorivo i putarine mogu da budu najveća stavka, pa je računica povoljnija ako putuje više osoba.

Kako da putovanje zaista košta manje od 100 evra?

Iako se u sve četiri destinacije mogu pronaći povoljne mogućnosti za smeštaj, ukupni trošak zavisi od toga odakle krećete, koliko dugo ostajete i da li putujete sami ili u društvu. Zato je važno da pre rezervacije napravite jednostavnu računicu.

Prevoz: Uporedite autobusku kartu sa troškom goriva kada više osoba putuje automobilom.

Uporedite autobusku kartu sa troškom goriva kada više osoba putuje automobilom. Smeštaj: Birajte hostel ili apartman koji delite sa saputnikom.

Birajte hostel ili apartman koji delite sa saputnikom. Hrana: Jedan obrok pojedite u povoljnijem lokalu, a za doručak izaberite pekaru ili kupovinu u prodavnici.

Jedan obrok pojedite u povoljnijem lokalu, a za doručak izaberite pekaru ili kupovinu u prodavnici. Obilasci: Prednost dajte šetnjama, trgovima, starim gradskim jezgrima i drugim besplatnim sadržajima.

Prednost dajte šetnjama, trgovima, starim gradskim jezgrima i drugim besplatnim sadržajima. Dodatni troškovi: Proverite takse, parking, doplate za prtljag i uslove otkazivanja.

Najvažnije je da cena smeštaja ne bude jedini kriterijum. Apartman od 30 evra može delovati kao odlična ponuda, ali ako je put do destinacije skup, ukupni trošak može da premaši 100 evra. S druge strane, autobuski aranžman sa uključenim prevozom i noćenjem ponekad može da bude povoljniji od samostalne organizacije.

Uz rezervaciju na vreme i pažljivo planiranje troškova, moguće je organizovati putovanje koje neće ozbiljno opteretiti kućni budžet. Valja napomenuti da navedene cene smeštaja predstavljaju okvirne primere iz dostupnih ponuda, a ne garanciju slobodnih kapaciteta ili konačne cene za 11. novembar 2026. Pre rezervacije proverite dostupnost i ukupnu cenu za konkretan datum.