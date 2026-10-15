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Putovanja u 2027. godini mogla bi značajno da se razlikuju od dosadašnjih. Prema jedanaestom godišnjem istraživanju kompanije Booking.com, putnici sve više traže odmore prilagođene svojim emocijama, navikama i budžetu, a manje se oslanjaju na klasične turističke formule.

Istraživanje, sprovedeno tokom jula i avgusta 2026. godine među više od 28.000 ispitanika iz 33 zemlje i teritorije, izdvojilo je devet trendova koji bi mogli da oblikuju budućnost turizma.

Odmor koji iznenađuje

Čak 77 odsto ispitanika zainteresovano je za putovanje koje je potpuno drugačije od onoga što bi se od njih očekivalo. Za mnoge je odmor prilika da isprobaju nešto novo i iznenade svoje prijatelje i porodicu.

Budžet bira saputnike

Novac sve više utiče na to s kim putujemo. Polovina ispitanika preispitivala je izbor saputnika zbog različitih navika potrošnje, dok je 51 odsto doživelo nesuglasice tokom putovanja zbog novca.

Putovanja prema raspoloženju

Za 81 odsto putnika važnije je kako žele da se osećaju nego koju destinaciju žele da posete. Oko 76 odsto koristilo bi alat koji preporučuje destinacije na osnovu raspoloženja.

Personalizovani aranžmani

Putnici sve manje žele da plaćaju usluge koje ne koriste, poput otvorenog šanka ili švedskog stola. Oko 66 odsto ispitanika želelo bi pakete iz kojih mogu da uklone nepotrebne sadržaje, dok bi 58 odsto dozvolilo da njihove prehrambene navike utiču na izbor destinacije ili smeštaja.

Potraga za misterijama

Interesovanje za paranormalna iskustva, ukleta mesta i istraživanje pitanja smrti i zagrobnog života raste. Čak 65 odsto putnika zainteresovano je za iskustva povezana sa paranormalnim pojavama.

Veštačka inteligencija donosi bezbrižniji odmor

Oko 64 odsto ispitanika zainteresovano je da veštačka inteligencija obavlja poslovne zadatke dok su na odmoru. To bi im omogućilo da se opuste bez stalne provere elektronske pošte.

Wellness počinje u avionu

Čak 89 odsto putnika bilo bi spremno na dug let ako bi im to garantovalo da na odredište stignu odmorni. Među željenim pogodnostima su obroci prilagođeni snu, rasveta koja ublažava posledice promene vremenske zone i dodatni sadržaji za negu kože.

Sport povezuje solo putnike

Dve trećine putnika koji su putovali sami navode da im je zajednička fizička aktivnost pomogla da ostvare trajna prijateljstva. Sportski događaji i grupne aktivnosti tako postaju prilika i za upoznavanje novih ljudi.

Putovanja kao terapija za parove

Gotovo polovina ispitanika razmotrila bi putovanje radi rešavanja nesuglasica sa partnerom, dok 81 odsto smatra da im barem jedna aktivnost na odmoru pomaže u vođenju iskrenih ili teških razgovora. Zajedničke šetnje i planinarenje posebno se izdvajaju kao prilika za razgovor.