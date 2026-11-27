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Ukoliko bi specijalizovana međunarodna izložba Ekspo 2027 bila otkazana, država Srbija, kao njen organizator, ne bi plaćala penale, ali bi morala da plati sve troškove koje su zemlje koje u najavile učešće dosad imale za pripremu.

Kako objašnjavaju u Međunarodnom birou za izložbe (BIE), odluku o otkazivanju Ekspa 2027 donosi zemlja domaćin, dok odluku o eventualnom odlaganju odobrava Generalna skupština Međunarodnog biroa za izložbe (BIE) dvotrećinskom većinom glasova.

- Važno je razjasniti da pravila BIE ne predviđaju kaznene penale, već naknadu štete. Prema tim pravilima, odluku o odustajanju od organizacije Ekspa donosi sama zemlja domaćin, a Srbija takvu odluku nije donela. Ukoliko bi se to dogodilo, organizator bi bio dužan da zemljama učesnicama nadoknadi opravdane troškove koji su direktno proistekli iz njihovog učešća, a za ispunjenje tih obaveza garantuje država - objasnili su u BIE za Biznis.rs.

SVE TRANSPARENTNO: BEZ URUŠAVANJA UGLEDA Marketinški stručnjak Ivana Ćirković smatra da otkazivanje Ekspa ne bi narušilo ugled naše države. - Potencijalno otkazivanje manifestacije kao što je Ekspo, po mom mišljenju, ne bi znatnije uticalo na promenu percepcije naše države s obzirom na to da je samu organizaciju događaja već pratilo dosta upitnih elemenata, te potencijalno otkazivanje nije iznenađujuće budući da je razmatrano kao jedna od mogućnosti. Mislim da će usled nadolazećeg sistema, kad će sve biti transparentnije, i sam kontekst oko organizovanja ove manifestacije biti daleko jasniji, pa time i njegovo potencijalno otkazivanje i razlozi za to - kaže Ćirkovićeva za Kurir Biznis.

Srbiji bi račun za otkazivanje Ekspa ispostavio BIE na osnovu zahteva zemalja učesnica i prateće dokumentacije kojom bi one dokazale nastale troškove.

Što se tiče roka za predaju ključeva izložbenih paviljona učesnicima 1. decembra, BIE ističe da je to datum koji je organizator, u dogovoru sa učesnicima, odredio za početak primopredaje izložbenih prostora. Primopredaja se odvija postepeno i učesnici preuzimaju svoje prostore u skladu sa sopstvenom spremnošću, a ne svi istog dana, što ostavlja određeni prostor za fleksibilnost.