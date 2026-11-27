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Dnevnice za službeni put u Srbiji i inostranstvu zavise od trajanja putovanja, sektora u kojem je zaposleni angažovan i propisa poslodavca, dok se iznosi naknada, pravo na punu ili polovinu dnevnice i neoporezivi limiti razlikuju u zavisnosti od konkretnih uslova.

Dnevnice za službeni put u Srbiji i inostranstvu zavise od propisa koji važe kod poslodavca, trajanja putovanja i vremena provedenog van zemlje, a posebno je važno znati kada pripada puna dnevnica, kada polovina i da li se troškovi noćenja plaćaju odvojeno.

Odlazak na službeni put zaposlenima donosi dodatne troškove, ali i pravo na njihovu naknadu. Ipak, mnogi radnici ne znaju da se obračun dnevnica razlikuje u zavisnosti od toga da li putuju unutar Srbije ili u inostranstvo, koliko dugo su odsutni i da li rade u privatnom ili javnom sektoru.

Posebnu pažnju izaziva pitanje minimalne dnevnice, jer se često mešaju iznosi koje poslodavac isplaćuje zaposlenom i iznosi do kojih se naknada ne oporezuje. To nisu iste stvari, a razlika može biti značajna za konačan iznos koji zaposleni dobija.

Kolika je dnevnica za službeni put u Srbiji?

Zakon o radu u članu 118. propisuje pravo zaposlenog na naknadu troškova za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. Ipak, za zaposlene u privatnim kompanijama ne postoji jedinstven zakonski propisan minimalni iznos dnevnice koji bi morao da važi za sve poslodavce, već se njena visina određuje kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

To znači da jedna privatna firma može propisati dnevnicu od 1.000 dinara, druga 2.000 dinara, a treća i više, u skladu sa aktima koji uređuju prava zaposlenih.

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Poseban režim važi za državne službenike i nameštenike. Prema Uredbi o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, dnevnica za službeni put u zemlji iznosi 1.000 dinara.

Međutim, ovaj iznos ne važi automatski za sve zaposlene u javnom sektoru. Za pojedine kategorije zaposlenih u prosveti, zdravstvu, kulturi, socijalnoj zaštiti i predškolskom vaspitanju mogu važiti posebna pravila utvrđena kolektivnim ugovorima.

U pojedinim pregledima naknada za 2026. godinu navodi se da dnevnica u određenim javnim službama može biti obračunata u visini od pet odsto prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Srbiji, što je prema tim obračunima oko 8.370 dinara. Ipak, ovaj iznos ne treba posmatrati kao univerzalnu ili garantovanu dnevnicu za sve zaposlene u javnim službama, jer konkretna visina zavisi od važećeg kolektivnog ugovora i referentnog statističkog podatka.

Važno je razlikovati i visinu dnevnice od neoporezivog iznosa. Neoporezivi limit za dnevnicu za službeni put u zemlji za 2026. godinu iznosi 3.471 dinar. To nije minimalna suma koju poslodavac mora da isplati, već iznos do kojeg se naknada ne oporezuje, dok se na eventualni iznos preko tog limita primenjuju odgovarajuća poreska pravila.

Kada zaposlenom pripada pola, a kada cela dnevnica?

Jedno od najčešćih pitanja jeste koliko sati zaposleni mora da provede na službenom putu da bi ostvario pravo na punu dnevnicu.

Prema pravilima koja važe za državne službenike i nameštenike, za službeno putovanje u zemlji koje traje od osam do 12 sati pripada polovina dnevnice, odnosno 500 dinara.

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Ako putovanje traje od 12 do 24 sata, pripada cela dnevnica od 1.000 dinara.

Za putovanja koja traju duže od 24 sata obračun se nastavlja prema punim vremenskim periodima i preostalom vremenu, u skladu sa propisanim pragovima.

Kod privatnih poslodavaca ova pravila nisu automatski obavezna. Način obračuna zavisi od akta kojim je uređeno pravo zaposlenog na naknadu troškova službenog putovanja.

Zbog toga je važno proveriti pravilnik o radu ili ugovor o radu pre odlaska na put, jer se upravo tamo može nalaziti odgovor na pitanje kada pripada puna, a kada polovina dnevnice.

Šta ako službeni put traje dva ili više dana?

Kada zaposleni otputuje u drugi grad, tamo prenoći i vrati se narednog dana, ne znači automatski da mu pripadaju dve pune dnevnice.

Kod obračuna koji se zasniva na pravilima za državne službenike i nameštenike, odlučujuće je trajanje službenog putovanja, a ne samo broj kalendarskih dana koje je zaposleni proveo van svog mesta rada.

Na primer, ako zaposleni krene u ponedeljak ujutru, prespava u hotelu i vrati se u utorak uveče, obračun se vrši prema ukupnom vremenu provedenom na putovanju i pravilima koja važe za tu kategoriju zaposlenih.

Noćenje je posebna stavka. Trošak hotelskog smeštaja ne treba mešati sa dnevnicom, jer se smeštaj nadoknađuje odvojeno, prema odgovarajućem računu i pravilima poslodavca.

Kolika je dnevnica za službeni put u inostranstvo?

Za putovanja van Srbije primenjuju se posebna pravila, a iznosi dnevnica razlikuju se od države do države i zavise od propisa koji važe za konkretnog poslodavca.

Za državne službenike i nameštenike Uredba predviđa dnevnicu od 15 evra za službeno putovanje u inostranstvo.

Prema pravilima obračuna, za putovanje koje traje od osam do 12 sati pripada polovina dnevnice, odnosno 7,50 evra. Za putovanje koje traje od 12 do 24 sata pripada cela dnevnica od 15 evra.

Za svaki naredni period od 24 sata obračunava se nova puna dnevnica, dok se preostalo vreme obračunava prema propisanim vremenskim pragovima.

Kod službenog puta u inostranstvo važno je i vreme prelaska državne granice. Kod putovanja automobilom obračun se, prema pravilima Uredbe, vezuje za prelazak granice Srbije, dok se kod avionskog prevoza primenjuju posebna pravila vezana za polazak i povratak aviona.

Za zaposlene u privatnim kompanijama ne postoji obaveza da automatski dobiju 15 evra. Iznos se utvrđuje aktima poslodavca, a može biti i viši.

Zašto se pominje 90 evra i da li toliko mora da se isplati?

Iznos od 90 evra često se pojavljuje u razgovorima o dnevnicama za inostranstvo, ali mnogi pogrešno misle da je to zakonski propisana dnevnica za svakog zaposlenog.

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana, dnevnice za službeni put u inostranstvo mogu biti neoporezive do propisanog iznosa, najviše 90 evra dnevno, pod uslovima predviđenim poreskim propisima.

To nije minimalna dnevnica koju poslodavac mora da isplati.

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Ako firma svojim pravilnikom predvidi 30 evra dnevno, zaposleni ostvaruje pravo na taj iznos, a ne automatski na 90 evra. Ukoliko poslodavac isplati više od neoporezivog limita, na odgovarajući oporezivi deo obračunava se porez.

Slična situacija postoji i kod putovanja u Srbiji. Za 2026. godinu neoporezivi iznos domaće dnevnice iznosi 3.471 dinar, ali ni taj iznos ne predstavlja zakonski minimum za sve zaposlene.

Drugim rečima, poreski limit određuje do koje granice se naknada može isplatiti bez poreza, a ne koliko poslodavac mora da isplati radniku.

Da li se hotel, prevoz i hrana plaćaju posebno?

Dnevnica nije isto što i ukupni troškovi službenog putovanja.

U zavisnosti od propisa i akata poslodavca, zaposleni može imati pravo na naknadu troškova prevoza, smeštaja i drugih opravdanih izdataka nastalih tokom obavljanja službenog zadatka.

Hotel se, po pravilu, obračunava odvojeno od dnevnice, na osnovu računa i pravila poslodavca. Isto važi i za troškove prevoza do mesta službenog zadatka i nazad.

Dnevnica služi za pokrivanje određenih troškova tokom boravka na službenom putu i ne treba je poistovećivati sa naknadom za hotelski smeštaj.

Zaposleni bi zato trebalo da proveri da li firma unapred plaća hotel i prevoz ili se očekuje da sam snosi troškove, a da mu oni budu refundirani nakon povratka.

Da li zaposleni ima pravo na dnevnicu ako mu firma plaća sve obroke?

Ovo je još jedna važna nedoumica.

Kod državnih službenika i nameštenika pravila predviđaju umanjenje dnevnice u određenim situacijama kada je obezbeđena ishrana na službenom putu. Kada su obezbeđena sva tri obroka, dnevnica se umanjuje za 60 odsto, a kada su obezbeđeni doručak i jedan glavni obrok, za 40 odsto, prema pravilima Uredbe.

Kod privatnih poslodavaca treba proveriti akt kojim je uređena dnevnica i način pokrivanja troškova ishrane. Ne treba automatski pretpostaviti da ista pravila važe za sve firme.

Da li se službeni put računa u radno vreme i da li pripada dodatna naknada?

Službeno putovanje i prekovremeni rad predstavljaju različita pitanja.

Ako zaposleni tokom službenog puta radi duže od punog radnog vremena, može se postaviti pitanje prava na uvećanu zaradu za prekovremeni rad, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi.

Sama činjenica da je zaposleni proveo mnogo sati u putovanju ne znači automatski da mu pripada prekovremena zarada za sve te sate. Potrebno je utvrditi kada je obavljao rad, kako je organizovano radno vreme i šta propisuju relevantni akti.

Zbog toga dnevnica ne treba da se posmatra kao zamena za zaradu ili naknadu za prekovremeni rad.

Šta zaposleni treba da proveri pre polaska?

Pre odlaska na službeni put važno je da zaposleni dobije putni nalog ili odgovarajuće odobrenje i da bude upoznat sa pravilima obračuna.

Posebno treba proveriti kolika je dnevnica, kako se računa vreme provedeno na putu, da li je obezbeđen smeštaj, ko plaća prevoz i koji računi moraju da se dostave nakon povratka.

Važno je proveriti i da li zaposleni dobija akontaciju za putne troškove, kao i u kom roku mora da podnese obračun nakon završetka putovanja.

Pravo na dnevnicu za službeni put zavisi od propisa koji se primenjuju na zaposlenog, trajanja putovanja i toga da li se posao obavlja u Srbiji ili inostranstvu. Najvažnije je razlikovati dnevnicu od neoporezivog iznosa, jer poreski limit od 3.471 dinar za putovanje u zemlji i najviše 90 evra za putovanje u inostranstvo ne predstavlja obaveznu minimalnu isplatu za sve zaposlene.

Kod državnih službenika i nameštenika postoje posebni iznosi i pravila obračuna, dok se u privatnim firmama konkretna prava uređuju opštim aktima i ugovorom o radu. Upravo zbog toga zaposleni pre svakog službenog puta treba da proveri kako je naknada uređena kod njegovog poslodavca.