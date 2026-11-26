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Iako su se već duže izvodili radovi na lokaciji planiranog panoramskog točka između Gazele i starog železničkog mosta, pre svega kada je reč o rašćišćavanju terena, a potom i betoniranju, sada se već otvara pitanje šta će biti sa ovim projektom koji je mesecima najavljivan kao nova turistička atrakcija glavnog grada.

Jer, Beograd na vodi kao nosilac projekta izgradnje panoramskog točka i uređenje javne zelene površine oko njega, dopisom od 21. oktobra 2026. godine obavestio je Ministarstvu zaštite životne sredine o odustajanju od podnetog zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu ovog projekta. Kao razlog, kako se naveli iz ministarstva, navedeno je usaglašavanje tehničke dokumentacije.

U skladu sa tim ministarstvo je i donelo rešenje o obustavi postupka o odlučivanju u vezi sa zelenom dozvolom.

Podsetimo, park sa panoramskim točkom, koji je sada pod znakom pitanja, planiran je na građevinskoj parceli P15 uz Brodarsku ulicu i savsko priobalje. Parcela se prostire na 17.064,42 m², od čega je idejnim rešenjem bilo predviđeno 12.111,60 m² zelenih površina, odnosno oko 71% parcele.

Za panoramski točak odnosno "Belgrade Eye" bilo je najavljeno da će biti visine 80,25 metara i prečnika 76 metara sa 40 zatvorenih kabina, sa maksimalno šest putnika po kabini, odnosno ukupnim kapacitetom od 240 putnika. Projekat je predvideo da točak bude postavljen na posebno projektovanom platou, sa konstrukcijom fundiranom na šipovima povezanim armiranobetonskom temeljnom pločom i to je prostor na gradilištu na kome se u poslednje vreme najviše i radilo.

Lokacijski uslovi za projekat izdati su 21. maja 2026. godine, a odnose se na celokupan projekat Linijskog parka, dok je predmet doskorašnjeg zahteva za procenu uticaja isključivo park sa panoramskim točkom na parceli P15.