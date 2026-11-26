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Svake godine, u proseku oko dve hiljade vozača ostane bez vozačkih dozvola zbog nesavesnog upravljanja.

Evo šta je sve potrebno da se uradi i koji uslovi treba da budu ispunjeni da bi takav vozač dobio nazad oduzetu vozačku dozvolu, objašnjava sajt Polovni automobili.

Kome se oduzima dozvola?

To u praksi može da se desi ako vozač ispuni najmanje jedan od sledećih uslova:

ima 18 ili više kaznenih poena,

ukoliko je pravnosnažnom presudom osuđen za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, koje za posledicu ima smrt neke osobe,

ukoliko je više od jednom u roku od pet godina pravnosnažno osuđen za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, kojim je izazvao teške telesne povrede drugog lica,

ukoliko je više od jednom u roku od tri godine pravnosnažno osuđen za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, koje za posledicu ima telesne povrede drugog lica ili imovinsku štetu.

Na prvi pogled deluje da nije baš lako ostati bez dozvole i da neko treba baš dobro da se "potrudi"“ pa da skupi 18 kaznenih poena i to u roku od 24 meseca, jer se svaki poen briše tačno dve godine, nakon što je dodeljen i upisan u registar.

Međutim, očigledno da je u praksi tako nešto i te kako izvodljivo i da se dešava ne samo bahatim vozačima.

"Većina onih koji dolaze na seminar su uglavnom potpuno normalni ljudi kakve svakodnevno srećemo, naše komšije, prijatelji. Većina njih, je bez dozvole ostala maltene odjednom, zbog nekoliko prekršaja pod uticajem alkohola, za šta se izriče veći broj kaznenih poena. Jako je mali broj onih koji su skupljali po tri ili četiri poena, pa su za dve godine uspeli da nakupe 18", kaže Slobodan Karličić, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja.

Prema njegovim rečima, ima i onih koji jednostavno ne mogu da shvate da moraju da poštuju saobraćajne propise i koji su više puta ponavljali iste prekršaje, a to su najčešće bili prekoračenje dozvoljene brzine i vožnja pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci.

Prijava na seminar

U svakom slučaju, da bi vozač kome je oduzeta vozačka dozvola mogao ponovo da je dobije, najvažniji uslov jeste da pohađa Seminar unapređenja znanja o bezbednosti saobraćaja i da nakon toga položi ispit iz te oblasti. I seminar i polaganje ispita organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja.

Da bi mogao da se prijavi i pohađa seminar, neophodno je i da na posebnom zdravstvenom pregledu bude utvrđeno da je psihofizički sposoban da kao vozač učestvuje u saobraćaju.

Osim toga, uslov je i da se izmiri obaveza plaćanja izrečene novčane i eventualno zatvorske kazne za prekršaje ili krivična dela zbog kojih su mu dodeljeni kazneni poeni i oduzeta vozačka dozvola.

Takođe, uslov za prijavu na seminar je i da su izvršene sve mere zabrane upravljanja motornim vozilom koje su mu izrečene i da je od isticanja poslednje takve mere i dana kada je platio kazne proteklo 90 dana.

Koliko traje i kako izgleda seminar?

Seminar traje ukupno 14 radnih dana i sastoji se od 40 nastavnih časova. Na tim časovima se analiziraju najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda, uticaj brzine, alkohola, psihoaktivnih supstanci i umora na vožnju, kao i pasivna i aktivna bezbednost vozila.

Osim toga, obnavljaju se pravila saobraćaja, značenje signalizacije, ali se dosta pažnje posvećuje posledicama nepoštovanja saobraćajnih propisa.

Važan deo su takozvane psihološke radionice u kojima vozači uče kako da prepoznaju i kontrolišu bes za volanom, kako da izbegnu rizično ponašanje i kako stres ili neiji uticaj mogu da utiču na donošenje odluka u toku vožnje.

Dinamika je takva da se prvih 13 dana održavaju po tri časa, a poslednjeg dana još taj jedan preostali čas na kojem se uglavnom razgovara o utiscima i zapažanjima kandidata.

Nastava se održava radnim danima u popodnevnim terminima (npr. od 17 do 20 časova) u učionicama, u grupama od najčešće 10 do 30 polaznika. Predavanja drže licencirani profesori i stručnjaci iz oblasti bezbednosti saobraćaja, ali nije dovoljno da polaznici budu samo fizički prisutni.

Rad je u velikoj meri interaktivan, što znači da moraju da učestvuju u diskusijama, analiziraju konkretne situacije i prekršaje, pa čak i da pred celom grupom analiziraju sopstveno ponašanje koje ih je dovelo do gubitka dozvole. Prisustvo na svim časovima je strogo obavezno.

Šta posle seminara

Nakon odslušanog seminara, kandidat se prijavljuje za polaganje ispita provere znanja iz oblasti bezbednosti u saobraćaju. Polaže se u formi testa na računaru, a za prolaz je potrebno zaokružiti 15 tačnih odgovora od ukupno 20 pitanja.

Oni koji polože uglavnom posle kažu da je bilo lako, ali oni koji padnu, žale se da su pitanja teška i da su mnoga takva da sadrže i po nekoliko tačnih odgovora. U Agenciji kažu da se tokom seminara, nakon svake nastavne jedinice ponavljaju najvažnije stvari koje treba zapamtiti.

"Svakog dana imaju po tri nastavna časa i na kraju mini test da sami vide da li su sve shvatili i koliko su pratili to što je predavano. Ukratko, svako ko je pažljivo slušao i bio aktivan tokom predavanja, trebalo bi bez problema da položi. Prolaznost je trenutno negde između 60 i 70 odsto, što je manje nego prethodnih godina, ali ćemo svakako raditi i sa našim predavačima kako bismo čitav proces dodatno unapredili", navodi Slobodan Karličić.

Oni koji polože, dobijaju uverenje sa kojim se, uz dokaze o plaćenim kaznama i lekarskim uverenjem, odlazi u MUP i podnosi zahtev za vraćanje vozačke dozvole. Ukupni troškovi su 43.000 dinara, od čega predavanja koštaju 25.000, polaganje ispita 15.000 i izdavanje uverenja 3.000 dinara.

Onaj ko ne uspe da položi, mora da uplati još 15.000 svaki sledeći put kada izađe na ispit.

Na koliko se vraća probna?

Jedno od pitanja koje najviše zanima vozače sa probnim vozačkim dozvolama tiče se njihovog statusa nakon oduzimanja zbog nesavesnog upravljanja.

Podsećamo, njima to može da se dogodi mnogo lakše nego onima sa redovnim vozačkim dozvolama, jer je granica samo devet kaznenih poena, a čak šest mogu dobiti samo zato što su vozili posle 23 sata uveče.

Dakle, pitanje glasi da li oni nakon odslušanog seminara i položenog ispita ponovo dobijaju probnu vozačku dozvolu na dve godine, ili samo do isteka važnosti one koja im je oduzeta.

U Agenciji za bezbednost saobraćaja kažu da će im probna vozačka dozvola ponovo biti izdata na period od najmanje dve godine, a ako su mlađi od 19, onda dok ne napune 21.