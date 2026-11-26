Slušaj vest

Avio-kompanija Wizz Air najavila je nove planove za poslovanje u Srbiji tokom 2027. godine, koji uključuju povratak četvrtog aviona u beogradsku bazu i uvođenje četiri nove avio-linije. Time bi kapacitet kompanije u Beogradu bio povećan za dodatnih 500.000 sedišta godišnje. Predstavnici kompanije istakli su i značaj stabilnog regulatornog okvira za dalji razvoj poslovanja na srpskom tržištu.

Na konferenciji za medije u Beogradu, predstavnici kompanije govorili su o aktuelnim poslovnim aktivnostima i budućim planovima na srpskom tržištu.

Jedno od najvažnijih pitanja odnosilo se na to šta će Wizz Air učiniti ukoliko nova Vlada Srbije ne odluči da trajno povuče članove 3 i 4 pravilnika o stranim avio-prevoznicima i da li bi u tom slučaju moglo da dođe do zatvaranja beogradske baze.

- To svakako ne bi bilo u interesu Srbije. Mi apsolutno želimo da nastavimo poslovanje naše baze. Evropska unija je takođe kritikovala ovu regulativu i smatramo da će doći do promene u skladu sa pravilima, koja će biti povoljna ne samo za Wizz Air već i za sve druge strane avio-kompanije koje su zainteresovane za poslovanje na ovom tržištu, poručili su predstavnici kompanije.

Četiri nove linije iz Beograda

Najvažnija vest sa konferencije odnosi se na četiri nove linije koje će Wizz Air uvesti tokom 2027. godine. Beograd će tako biti direktno povezan sa Bilbaom, Londonom, Riminijem i Lamecijom Terme.

WizzAir Foto: Ustupljena fotografija/Foto: Nenad Dimić

Prva nova destinacija je Bilbao, na severu Španije, do kojeg će avioni saobraćati dva puta nedeljno, ponedeljkom i petkom.

Druga novina je direktna linija do londonskog aerodroma Getvik. Do sada su iz Beograda postojale direktne veze sa aerodromima Luton i Hitrou, a nova linija dodatno će proširiti mogućnosti putovanja između dve prestonice.

Putnici koji planiraju odmor u Italiji dobiće još dve mogućnosti - Rimini i Lameciju Terme. Iz kompanije ističu da su sve četiri destinacije noviteti u ponudi letova iz Beograda.

Četvrti avion donosi 500.000 dodatnih sedišta

Wizz Air je potvrdio i povratak četvrtog aviona u beogradsku bazu tokom 2027. godine. Zbog regulatorne neizvesnosti kompanija je smanjila broj baziranih letelica, pa će od januara tokom zimskog perioda operacije obavljati sa tri aviona.

Povratak četvrtog aviona trebalo bi da obezbedi dodatnih 500.000 sedišta godišnje i stvori prostor za dalje širenje poslovanja.

Predstavnici kompanije objasnili su da je neizvesnost u vezi sa novim pravilnikom uticala i na njihove zaposlene u Srbiji.

Foto: Ustupljena fotografija/Foto: Nenad Dimić

- Kada je nova regulativa objavljena, pojavila se velika neizvesnost u vezi sa poslovanjem naše baze, što je bio težak period i za lokalne zaposlene i posade. Zbog toga smo odlučili da smanjimo flotu tokom zimske sezone. Međutim, nakon pravnih procena i stava Evropske unije, smatramo da je povratak četvrtog aviona pravi korak, naveli su iz kompanije.

Dodali su da su otvoreni i za dodatno širenje poslovanja u Srbiji, iznad najavljenih planova.

U Srbiji prevezli 12 miliona putnika

Wizz Air posluje u Srbiji već 16 godina, a za to vreme prevezao je ukupno 12 miliona putnika. Beogradska baza trenutno zapošljava oko 170 ljudi, a kompanija ima 22 odsto udela na domaćem tržištu, što je čini drugom najvećom avio-kompanijom u Srbiji.

- Tokom letnje sezone 2026. godine prevezli su milion putnika na srpskom tržištu, uz prosečnu popunjenost aviona od 93 odsto, rekao je Andras Szabo iz kompanije Wizz Air.

Foto: Profimedia

Predstavnici kompanije potvrdili su i da ne planiraju povlačenje iz Niša, uprkos tome što je Rajaner najavio obustavljanje operacija na tom aerodromu.

- Naš plan je da nastavimo poslovanje u Nišu. To nam je važno, ali je važno i za region Srbije. Kontinuirano tražimo mogućnosti za razvoj i širenje na tom tržištu, poručili su.

Iz Wizz Aira su zaključili da Srbiju vide kao tržište sa velikim potencijalom, kako zbog ekonomskog razvoja tako i zbog rastućih potreba za putovanjima i dolaskom stranih turista.

Spremni smo da rastemo zajedno sa Srbijom. Otvoreni smo za dodatne kapacitete i dalji razvoj poslovanja, istakli su predstavnici kompanije.