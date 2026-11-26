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Promene u Nemanjinoj 11: Siniša Mali preuzima ovlašćenja ministra privrede do formiranja nove vlade
- Vlada Srbije u tehničkom mandatu odlučila je da Siniša Mali preuzme ovlašćenja ministra privrede do izbora novog ministra.
- Odluku je 25. novembra potpisao Đuro Macut, a objavljena je u Službenom glasniku.
- Do promene je došlo nakon ostavke Adrijane Mesarović, koja je izabrana za narodnu poslanicu.
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Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je Odluku da Siniša Mali preuzme ovlašćenja ministra privrede do izbora novog ministra, objavljeno je danas u Službenom glasniku.
Odluku je 25. novembra potpisao premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut.
Prethodno je Adrijana Mesarović podnela ostavku na funkciju ministarke privrede nakon što je izabrana za narodnu poslanicu.
Biznis Kurir/Tanjug
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