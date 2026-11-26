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Tokom zimskih meseci mnogi pokušavaju da uštede na računima za grejanje smanjivanjem temperature u stanu, naročito tokom noći. Međutim, dugotrajan boravak u hladnim prostorijama može da ima ozbiljne posledice po zdravlje, posebno kod osoba starijih od 65 godina.

Prema zvaničnim zdravstvenim preporukama, temperatura u prostorijama u kojima starije osobe provode najviše vremena ne bi trebalo da bude niža od 18 °C. Ova preporuka odnosi se i na dnevnu i na spavaću sobu, a posebno je važna za ljude koji se slabije kreću ili imaju hronične zdravstvene probleme.

I Svetska zdravstvena organizacija u svojim smernicama navodi 18 °C kao preporučenu minimalnu temperaturu u zatvorenom prostoru tokom hladnijeg dela godine, uz napomenu da je starijim osobama, deci i hroničnim bolesnicima ponekad potrebna i viša temperatura.

Zašto je hladan stan posebno opasan za penzionere

Sa godinama se smanjuje sposobnost organizma da reguliše telesnu temperaturu, zbog čega su starije osobe osetljivije na posledice dugotrajnog izlaganja hladnoći.

Niske temperature dovode do sužavanja krvnih sudova i povećanja krvnog pritiska, što dodatno opterećuje srce. Boravak u hladnim prostorijama povezuje se sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih i respiratornih oboljenja, uključujući srčani i moždani udar.

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Posebno su ugrožene osobe koje već imaju povišen krvni pritisak, srčana oboljenja ili hronične bolesti pluća.

Problem predstavlja i činjenica da ljudi koji se malo kreću tokom dana proizvode manje telesne toplote, pa im temperatura koja odgovara mlađim i fizički aktivnijim osobama može biti nedovoljna.

Grejanje ne bi trebalo previše smanjivati ni tokom noći

Dok mlađe, zdrave i fizički aktivne osobe mogu da borave u nešto hladnijim prostorijama ukoliko im to prija, starijima od 65 godina preporučuje se da i tokom noći održavaju temperaturu spavaće sobe na najmanje 18 °C.

Važno je naglasiti da 18 °C predstavlja preporučenu donju granicu, a ne idealnu temperaturu za svakoga. Ukoliko osoba i na toj temperaturi oseća hladnoću, trebalo bi dodatno zagrejati prostoriju.

Kako zadržati toplotu u domu bez povećavanja računa

Kako bi se smanjio gubitak toplote, preporučuje se zatvaranje zavesa čim padne mrak, sprečavanje prodora hladnog vazduha kroz prozore i vrata, kao i nošenje nekoliko tanjih slojeva odeće umesto jednog debelog.

Redovni topli obroci, topli napici i povremeno kretanje po stanu takođe mogu da pomognu u održavanju telesne temperature.