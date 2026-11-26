Parkirate kombi, pritisnete dugme i poletite: Kinezi predstavili leteće vozilo koje ulazi u masovnu proizvodnju
- Xpeng je u Guangdžouu predstavio 'Land Aircraft Carrier' - modularni sistem koji čine kombi sa šest točkova i mala letelica iz prtljažnika
- Kompanija tvrdi da je vozilo u serijskoj proizvodnji, da fabrika može da pravi do 10.000 letelica godišnje i da su isporuke kupcima planirane za 2026. godinu
- Aridge navodi da ima više od 7.000 porudžbina, dok sertifikacija u Kini još traje
Kineski proizvođač automobila Xpeng danas je u svom sedištu u Guangdžouu predstavio novinarima let letećeg automobila „Land Aircraft Carrier“, koji razvija njegova kompanija Aridge.
Letelica je poletela iznad kompleksa sedišta kompanije u kineskoj provinciji Guangdong, a nakon leta novinari su se okupili oko nje na platformi za sletanje, navodi Rojters.
Iako ga kompanija predstavlja kao leteći automobil, "Land Aircraft Carrier“ zapravo se sastoji od dva vozila - kombija sa šest točkova i male letelice koja se nalazi u njegovom prtljažnom prostoru. Kombi ne leti, već služi za prevoz letelice do mesta na kojem je letenje dozvoljeno.
Kada stigne na takvu lokaciju, vlasnik parkira kombi, a letelica izlazi iz njega i pritiskom na jedno dugme samostalno poleće, lebdi u vazduhu i sleće. Dok traje let, kombi ostaje na zemlji, a po završetku leta letelica se vraća u njega.
Kompanija Aridge, ranije poznata kao Xpeng AeroHT, tvrdi da je "Land Aircraft Carrier“ prvi modularni leteći automobil koji je ušao u serijsku proizvodnju. U Guangdžouu je izgradila fabriku koja, prema njenim podacima, može da proizvede do 10.000 letelica godišnje. Isporuke kupcima najavljene su za 2026. godinu.
Do oktobra prošle godine Aridge je primio više od 7.000 porudžbina iz celog sveta. Od tog broja, 600 porudžbina stiglo je sa Bliskog istoka, nakon što je letelica u Dubaiju izvela javni let sa pilotom. Prodaja kupcima u tom regionu trebalo bi da počne najranije 2027. godine.
Prema poslednjim podacima kompanije, postupak sertifikacije letelice u Kini još traje. Uprava za civilno vazduhoplovstvo Kine prihvatila je zahtev za izdavanje sertifikata o tipu letelice u martu 2024. godine, a zahtev za sertifikat za proizvodnju u maju 2025. godine.
Biznis Kurir/Klix.ba