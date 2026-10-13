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Vožnja automobila sa stranim tablicama zavisi od prebivališta vozača i carinskog statusa vozila. Proverili smo na šta treba obratiti pažnju i u kojim slučajevima možete da rizikujete kaznu ili oduzimanje vozila.

Automobili sa nemačkim, švajcarskim i austrijskim registarskim oznakama sve češće se mogu videti na ulicama Srbije. Ipak, to što je vozilo registrovano u inostranstvu ne znači da svako može da ga vozi u Srbiji. Ključni faktori su prebivalište vozača, carinski status vozila i okolnosti pod kojima se ono koristi.

Dijaspora, rent-a-car ili nešto treće?

Skupoceni automobili sa stranim tablicama posebno su primetni tokom godišnjih odmora i praznika, kada se građani Srbije koji žive i rade u inostranstvu vraćaju u domovinu. Međutim, takva vozila mogu se videti na domaćim putevima tokom cele godine, što otvara pitanje ko njima sme da upravlja i pod kojim uslovima.

Među vozačima postoji uverenje da je dovoljno imati ugovor sa stranom rent-a-car agencijom ili registrovati automobil na firmu u inostranstvu kako bi se vozilo nesmetano koristilo u Srbiji. Međutim, pravila zavise od konkretnih okolnosti, a njihovo nepoznavanje može dovesti do carinskog prekršaja i ozbiljnih finansijskih posledica.

Prebivalište je jedan od ključnih faktora

Prilikom utvrđivanja da li neko sme da vozi automobil sa stranim registarskim oznakama, nije presudno samo koje državljanstvo ima, već i gde ima prebivalište i pod kojim carinskim režimom se vozilo nalazi.U načelu, osobe sa prebivalištem u Srbiji ne mogu slobodno da koriste vozila registrovana u inostranstvu kao da su domaća. Ipak, postoje zakonski izuzeci, pa se svaka situacija mora posmatrati zasebno.

Samo posedovanje stranog pasoša ili dvojnog državljanstva ne znači automatski da je vožnja dozvoljena. Važno je utvrditi da li vozač ispunjava uslove za privremeni uvoz vozila ili se na njega primenjuje neki drugi izuzetak predviđen propisima.

Kada postoje izuzeci?

Propisi predviđaju situacije u kojima i osoba sa prebivalištem u Srbiji može da upravlja vozilom sa stranim tablicama, ali uslovi nisu isti za sve slučajeve.

Boravak u inostranstvu: Za pojedine kategorije lica koja borave u inostranstvu i ispunjavaju propisane uslove postoje izuzeci od opšteg pravila. Samo posedovanje radne vize ili boravišne dozvole ne treba automatski smatrati dovoljnim dokazom da je vožnja dozvoljena.

Rent-a-car vozila: Iznajmljivanje automobila u inostranstvu samo po sebi ne znači da je dozvoljeno neograničeno korišćenje tog vozila u Srbiji. Pravo na upravljanje zavisi od statusa vozača, uslova privremenog uvoza i konkretnih pravila koja se primenjuju na iznajmljeno vozilo.

Vlasnik u vozilu: Prisustvo vlasnika automobila može biti važno za pojedine situacije, ali samo po sebi ne predstavlja univerzalno oslobađanje od carinskih ograničenja.

Privremene registarske oznake:

- Za vozila koja se dovoze radi uvoza mogu važiti posebni uslovi i rokovi za kretanje, pa je pre puta potrebno proveriti da li su ispunjeni svi propisani zahtevi.

Rent-a-car vozila: Iznajmljivanje automobila u inostranstvu samo po sebi ne znači da je dozvoljeno neograničeno korišćenje tog vozila u Srbiji. Pravo na upravljanje zavisi od statusa vozača, uslova privremenog uvoza i konkretnih pravila koja se primenjuju na iznajmljeno vozilo.

Vlasnik u vozilu: Prisustvo vlasnika automobila može biti važno za pojedine situacije, ali samo po sebi ne predstavlja univerzalno oslobađanje od carinskih ograničenja.

Može li rent-a-car da se produžava unedogled?

Jedna od čestih zabluda jeste da se automobil može trajno voziti u Srbiji ako se ugovor sa stranom rent-a-car agencijom redovno produžava ili ako se vozilo povremeno izvede iz zemlje. Međutim, ugovor o najmu ne poništava carinske propise. Ako se vozilo koristi suprotno uslovima pod kojima je dozvoljen njegov privremeni uvoz, vozač može snositi odgovornost za carinski prekršaj. Zato je pre korišćenja automobila sa stranim tablicama važno proveriti konkretne uslove, umesto oslanjanja na savete drugih vozača ili pretpostavku da je dovoljno samo imati ugovor o najmu.

Šta ako dođe do saobraćajne nezgode?

Kod automobila sa stranim registarskim oznakama važno je proveriti i osiguranje, odnosno da li polisa važi u Srbiji i pod kojim uslovima. Obavezno osiguranje od autoodgovornosti, kada važi na teritoriji Srbije, pokriva štetu trećim licima u skladu sa uslovima osiguranja i propisima. Kod kasko osiguranja i rent-a-car vozila mogu postojati dodatna ograničenja, franšiza i izuzeci od pokrića.U slučaju nezgode treba postupiti u skladu sa zakonom i uslovima osiguranja.

Policiju je potrebno pozvati kada to nalažu propisi ili okolnosti nezgode, dok za ostale slučajeve treba pratiti propisanu proceduru prijave štete. Ne važi opšte pravilo da je policijski uviđaj obavezan za svaku, pa i najmanju ogrebotinu.

Šta treba proveriti pre nego što sednete za volan?

Vožnja automobila sa stranim tablicama u Srbiji nije uvek zabranjena, ali nije ni automatski dozvoljena svakome ko ima ključeve i saglasnost vlasnika. Pre vožnje treba proveriti prebivalište i status vozača, carinski status vozila, osnov po kojem se ono koristi u Srbiji, rokove privremenog uvoza i važenje osiguranja. U slučaju nedoumice, najpouzdanije je zatražiti objašnjenje od Uprave carina ili drugog nadležnog organa. Tako se izbegava situacija u kojoj vožnja automobila sa stranim registarskim oznakama, umesto praktičnog rešenja, postaje skup pravni problem.