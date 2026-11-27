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U narednih sedam dana maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 233 dinara za litar, a benzina 201 dinar, što znači da su i dizel i benzin pojeftinili za tri dinara u odnosu na prethodnu nedelju.

Ove nove cene naftnih derivata važiće do petka, 4. decembra 2026. godine.

Članovi Vlade usvojili su i Odluku o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata, kojom se zabrana izvoza te robe produžava do 31. decembra 2026. godine.

Ovakva odluka doneta je imajući u vidu da i dalje postoje značajni poremećaji na međunarodnom tržištu nafte i uzrokovani geopolitičkim okolnostima, ograničenjima u lancima snabdevanja i povećanom neizvesnošću na evropskom tržištu energenata. Takođe, nizak vodostaj reke Dunav otežava transport derivata nafte.