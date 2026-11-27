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Od zimovanja na planinskim stazama do letovanja na moru, od novogodišnjih putovanja do ukusa Vojvodine - sve to posetioci mogu da pronađu na jednom mestu. Sajam turizma danas je otvorio vrata ljubiteljima putovanja, avanture i dobrih gastronomskih priča, i ove godine okupio čak 260 izlagača iz 14 zemalja sveta.

Direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković istakao je značaj najstarije sajamske kuće u ovom delu Evrope, naglašavajući njegove ovogodišnje rezultate.

U Novom Sadu je otvoren sajam turizma Foto: GRAD NOVI SAD/FOTO TANJUG

-Sajam turizma neraskidivo je povezan sa gradom u kojem je nastao sa kojim više od jednog veka deli iste vrednosti - odgovornost i gostoprimstvo. Više od veka zajedno rastu, napreduju i podunjuju se, nadaleko šireći dobar glas. Zato dolazak na Novosadski sajam nije samo poseta sajamskoj manifestaciji, to je ujedno i susret sa gradom koji svoje goste dočekuje otvorenog srca. Samo ove jeseni, kroz naše kapije, prošlo je više od 100.000 posetilaca, a organizovali smo 20 manifestacija - reči su Cvetkovića.

U Novom Sadu je otvoren sajam turizma Foto: GRAD NOVI SAD/FOTO TANJUG

On je naveo i da ova godina za njih ima i poseban značaj, jer se obeležava i jubilej - 20 godina od izgradnje Kongresnog centra „Master“.

– U protekle dve decenije bio je mesto susreta privrede, znanja, kulture i brojnih međunarodnih događaja. Zahvaljujući tom prostoru i zaposlenima koji u njemu rade, naše manifestacije ne zaostaju za svetskim trendovima u kongresnoj i sajamskoj industriji. Sajam turizma u Novom Sadu odavno je prepoznat kao regionalni događaj, a ove godine 260 izlagača iz 14 zemalja sveta omogućili su nam iskorak iz tih okvira. Naš sajam je jedinstven po tome što posetiocima pruže priliku da na jednom mestu rezervišu i predstojeće zimovanje, naredno letovanje i novogodišnje aranžmane. Poseban fokus stavili smo na poslovni segment, ugostili smo 20 tur operatera iz BiH, Crne Gore, Hrvatske, Severne Makedonije i Slovenije. Na našoj B2B platformi prijavljeno je više od 100 učesnika i već do sada je zakazano više od 300 poslovnih sastanaka - kazao je.

U Novom Sadu je otvoren sajam turizma Foto: GRAD NOVI SAD/FOTO TANJUG

Direktor Novosadskog sajma istakao je i da je na njihovo veliko zadovoljstvo prijatelj ovogodišnjeg sajma turizma grad Istočno Sarajevo, opisujući ga kao destinaciju koja na jedinstven način spaja skijanje na olimpijskim stazama i letnje planinske avanture.

- Tokom sajma održava se i 7. Vojvođanska berza ukusa, sa više od 120 malih proizvođača hrane, pića i zanatskih proizvoda. Želim da se zahvalim i našim izlagačima, u saradnji sa kojima smo obezbedili više od 50 darova u poklon igri za posetioce. Ovakav obim i kvalitet manifestacija ne bi bio moguć bez naših partnera. Iskrenu zahvalnost upućujemo Pokrajinskoj vladi, Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, zahvaljujući kojima se i ove godine ulaz na Sajam turizma ne naplaćuje. Hvala našem generalnom sponzoru „Dunav osiguranje“, koji je naš tradicionalni partner. Tu je i Turistička organizacija Vojvodine, Turistička organizacija Novog Sada, koji su zajedno sa nama kreirali ovaj sajam - zaključio je Cvetković.