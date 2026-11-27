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Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu danas su predstavljeni rezultati višegodišnjeg GEF–UNDP projekta „Unapređenje sistema energetskog menadžmenta radi povećanja investicija u energetsku efikasnost javnih zgrada u Srbiji“, čiji je osnovni cilj smanjenje potrošnje energije i emisija gasova sa efektom staklene bašte, kao i podsticanje investicija u energetsku efikasnost objekata u vlasništvu države. Na stručnom skupu predstavljen je i novi „Vodič za energetske menadžere za oblast energetike zgrada“.

Skup je okupio predstavnike državnih institucija, akademske zajednice, energetske menadžere i stručnjake iz oblasti energetike i energetske efikasnosti, koji su razgovarali o dosadašnjim rezultatima projekta, mogućnostima za unapređenje energetskog menadžmenta u javnom sektoru i primeni savremenih tehnoloških rešenja u cilju racionalnijeg korišćenja energije.

– Mašinski fakultet je od samog početka uključen u proces obuke energetskih menadžera i daje svoj doprinos kroz formiranje kapaciteta za praktičnu obuku menadžera, obuku energetskih savetnika, razvoj metodologije i sprovođenje energetskih pregleda. Do sada je održano čak 28 obuka energetskih menadžera, koje je završilo 711 polaznika, dok je stručni ispit položio 621 kandidat. Fakultet će i u narednom periodu nastaviti da radi na unapređenju sistema energetskog menadžmenta – naglasio je prof. dr Vladimir Popović, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prilikom otvaranja skupa.

Prema podacima iz projektnog dokumenta, emisije gasova sa efektom staklene bašte iz energetskog sektora čine 80 odsto ukupnih emisija u Srbiji, dok 40 odsto emisija iz ovog sektora potiče iz potrošnje energije u zgradama. Unapređenje energetske efikasnosti javnih objekata, među kojima su i objekti u kojima se pružaju usluge iz oblasti zdravstva, obrazovanja i kulture, predstavlja značajan potencijal za ostvarivanje energetskih ušteda, smanjenje troškova i zaštitu životne sredine.

– Ovo je još jedan u nizu uspešno realizovanih projekata, čiji će doprinos biti vidljiv u narednom periodu, a koji je rezultat saradnje Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Ministarstva rudarstva i energetike, uz podršku UNDP-a i Uprave za finansiranje – istakao je Milan Macura, direktor Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije i nacionalni direktor projekta.

Projektom, čija je realizacija započela 2023. godine, predviđeno je uključivanje najmanje 80 novih državnih zgrada, ukupne površine oko milion kvadratnih metara, u Informacioni sistem energetskog menadžmenta (ISEM), obuka najmanje 80 energetskih menadžera, kao i sprovođenje detaljnih energetskih pregleda i podrška energetskoj sanaciji najmanje 28 državnih objekata.

Rezultate višegodišnjeg projekta predstavio je prof. dr Miloš Banjac sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

– Cilj ovog projekta je da kroz unapređenje sistema energetskog menadžmenta stvorimo uslove za povećanje investicija u energetsku efikasnost javnih zgrada. Ostvareni rezultati predstavljaju dobru osnovu za buduće projekte energetske sanacije i ostvarivanje energetskih ušteda. Sprovođenjem energetskih pregleda i unapređenjem informacionog sistema za energetski menadžment dobićemo kvalitetnu bazu podataka na osnovu koje ćemo moći da identifikujemo prioritetne projekte za ulaganje u energetsku efikasnost, istakao je prof. dr Miloš Banjac. – istakao je prof. dr Miloš Banjac, profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Posebna pažnja na skupu posvećena je finansiranju projekata energetske efikasnosti i dosadašnjim iskustvima u energetskoj sanaciji zgrada centralne vlasti. Predstavljene su mogućnosti za unapređenje sistema praćenja i analize potrošnje energije u javnim objektima, kao i značaj primene konkretnih mera energetske efikasnosti.

U okviru skupa predstavljen je i novi „Vodič za energetske menadžere za oblast energetike zgrada“, o čijem je sadržaju, značaju i praktičnoj primeni govorila prof. dr Branka Gvozdenac sa Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, recenzent Vodiča. Vodič je namenjen unapređenju znanja i praktičnih kompetencija stručnjaka zaduženih za upravljanje potrošnjom energije u zgradama.

Razvojni partner projekta „Unapređenje sistema energetskog menadžmenta radi povećanja investicija u energetsku efikasnost javnih zgrada u Srbiji“ je Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), izvršni partner Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, a odgovorni partner Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Među partnerima projekta je i Uprava za zajedničke poslove republičkih organa.