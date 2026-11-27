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Sastanak rukovodstava Banke Poštanska štedionica i Pošte Srbije dogovoren je za narednu nedelju, objavio je danas Forbs Srbija.

Na dogovorenom sastanku biće razmotrene sve teme obuhvaćene dosadašnjom prepiskom, kao i mogućnosti za dalje unapređenje saradnje, rekli su za Forbs u Poštanskoj štedionici.

Iako je prvobitno upućen predlog da se sastanak održi 20. ili 23. novembra, sastanak je ipak predviđen za narednu nedelju. Za tada je planiran imajući u vidu obaveze i aktivnosti oba rukovodstva, pojasnili su u banci i dodali da je ;zajednički cilj podizanje kvaliteta usluga uz efikasnu koordinaciju poslovnih mreža i raspoloživih kapaciteta.

Penzije prioritet

Prioritet obe institucije je, kako ističu – da građani, a posebno penzioneri kojima predstoji isplata, svoje usluge ostvaruju blagovremeno, jednostavno i pouzdano.

Na tome, kako navide, trenutno rade timovi ovih institucije i na tome će biti fokus na predstojećim razgovorima rukovodstava.

Isplate počinju već 2. decembra za penzionere iz kategorije samostalnih delatnosti. Takođe i za penzionere moji u Poštanskoj štedionici koriste uslugu isplate “Penzija unapred”. Pripreme obuhvataju i naredne isplate za poljoprivredne, vojne i ostale penzionere. I to u okviru ciklusa isplata do 10. decembra, kao i za 148.000 penzionera koji penziju primaju na kućnu adresu.

Forbes Srbija pisao je prošle nedelje da je predsednik Izvršnog odbora Poštanske štedionice Bojan Kekić pozvao direktora Pošte Srbije Zorana Anđelkovića da novac koji su preneli sa svojih računa vrate u tu banku. To se navodilo u dokumentu koji se pojavio na društvenim mrežama.

Dopis BPŠ

U dopisu su predložili sastanak, a u cilju da se razmotri zašto je Pošta Srbije u prethodnom periodu smanjila obim platnog prometa preko Poštanske štedionice.

U pismu su predložili da se sastanak održi 20. novembra ili u ponedeljak 23. novembra.

Navode da žele da se dogovore kako da zajednički planiraju novčane tokove, blagovremeno razmenjuju podatke o očekivanim prilivima i isplatama.

Odgovor Pošte Srbije

U odgovoru na dopis Poštanske štedionice koji se pojavio u javnosti i na društvenim mrežama, u kome je potpisan direktor Pošta Srbije Zoran Anđelković, kao i predstavnik Sindikata PTT Srbija i direktori poslovnih oblasti Pošte Srbije, navedeno je da sa zadovoljstvom prihvataju poziv i to ne samo kao akcionar banke, već i kao strateški partner Banke Poštanska štedionica.

Ipak, u tom pismu naglasili su da im iz Poptanske štedkionice nisu odgovorili u kojim iznosima odnosno u kojoj razmeri vrše raspodelu gotovog novca između Banke i Pošte Srbije u oktobru i novembru.

Zameraju Poštanskoj štedionici što su javno i, kako dodaju, neosnovano optužili Poštu da je neorganizovanost i nesposobnost uzrok poteškoća sa isplatom gotovog novca na šalterima i bankomatima Pošte Srbije Ukazuju i da nedostatak gotovine na šalterima takođe značajno smanjuje prihode Pošte.

Zamolili su predstavnike Potanske štedionice i da pre sastanka pripreme analizu lokacijskog rasporeda poslovnica.

Pošta tvrdi da nije smanjila obim platnog prometa i da nije smanjivala oročene depozite kod svoje banke.

U Pošti Srbije su rekli da je za isplatu penzija u oktobru, Banka Poštanska štedionica odobrila samo 50 odsto od ukupno traženog i neophodnog novca.

Problemi s penzijama

Za isplatu penzija 10. novembra, odobrila je i dostavila Pošti Srbije svega 37 odsto od ukupno traženog i neophodnog gotovog novca, tvrde.

Naveli su i da je nedostatak gotovog novca na šalterima pošta upravo posledica postupanja Banke Poštanska štedionica.

Problem je nastao 10. novembra. Iako je uoči isplate penzija Pošta Srbije prethodno obavestila građane da će biti dovoljno gotovine za građane, mnoge penzionere sačekalo je to da u nekim poslovnicama nije bilo novca za isplatu penzija.

Banka Poštanska štedionica ukazala je tada da nikada nije ostala bez gotovine potrebne za redovno funkcionisanje poslovne mreže oba učesnika u ovom procesu.

Takođe i da obezbeđivanje gotovine predstavlja samo jedan deo složenog procesa isplate penzija.

„Zato nije prihvatljivo da se u javnosti stvara utisak da raspoloživost gotovine na poštanskim šalterima zavisi isključivo od količine novca koju Banka dostavlja Pošti. I to bez objašnjenja odgovornosti za organizaciju i upravljanje gotovinom nakon njenog preuzimanja“, naveli su tada predstavnici Poštanske štedionice.