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Cene ribe na domaćem tržištu ponovo su skočile uoči Božićnog posta, a razlike među vrstama i mestima prodaje više su nego primetne. Kilogram ribe može se pronaći za oko 200 dinara, dok cena pečene ribe dostiže čak 4.500 dinara, pa će građani ove godine morati pažljivo da planiraju koliko će izdvojiti za posnu trpezu.

Ekipa Kurir televizije je sa pijace Stari Merkator pokazala detaljan pijačni barometar ovog petka za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija".

Ponuda ribe na pijaci Stari Merkator je raznovrsna, pa kupci mogu da biraju između morske i rečne ribe, morskih plodova, ali i svežih, pečenih i smrznutih proizvoda. Skuša i som koštaju oko 1.090 dinara po kilogramu, dok je svež som nešto jeftiniji i može se kupiti za 800 dinara. Kilogram šaran-šnicle košta 1.400 dinara, a upravo je šaran, prema rečima prodavaca, najtraženiji uoči posta i posnih slava. Za očišćene kozice potrebno je izdvojiti 2.750 dinara po kilogramu, smuđ košta 1.420, a kalifornijska pastrmka, koja je trenutno na akciji, 870 dinara.

1/4 Vidi galeriju Ekipa Kurir televizije posetila je riblju pijacu kod Starog Merkatora Foto: Kurir Televizija

Za bogatu posnu slavu potrebno i do 35.000 dinara

Cene pečene ribe dostižu i 5.000 dinara po kilogramu, dok priprema bogatije posne slavske trpeze može da košta i više od 35.000 dinara, bez pića.

U ponudi su i orada, brancin i losos, čiji se sveži fileti prodaju po ceni od 2.000 do 2.500 dinara. Ljubitelji pečenog lososa za kilogram moraju da izdvoje između 4.000 i 4.500 dinara, dok na pojedinim mestima cena dostiže i 5.000 dinara. Pečeni šaran košta od 2.500 do 3.000 dinara po kilogramu, dok su girice među povoljnijim izborima. Kilogram svežih girica košta 370 dinara, a pečenih oko 900 dinara. Iako je ponuda raznovrsna i može se pronaći riba za različite budžete, priprema bogatije posne slavske trpeze zahteva značajnije izdvajanje. Prema okvirnim proračunima, za jednu takvu trpezu potrebno je od 30.000 do 35.000 dinara, pa i više, a u taj iznos nije uračunato piće.

03:08 Za posnu slavu potrebno i do 35.000 dinara! Cene ribe na pijacama iznenadile građane, evo šta je najskuplje Izvor: Kurir televizija

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