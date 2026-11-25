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Ipak, upravo se taj uređaj našao na prvom mestu u poređenju koje je objavio švedski portal Dagens, pozivajući se na poljski portal Enerad. Analiza se odnosi na četvoročlano domaćinstvo i pokazuje koliko priprema hrane može da doprinese ukupnoj godišnjoj potrošnji električne energije.

Šporet troši više struje od frižidera

Prema navedenom poređenju, godišnja potrošnja klasičnog električnog šporeta procenjena je na 1.480 kilovat-sati, dok indukciona ploča troši oko 1.168 kilovat-sati. Na trećem mestu nalazi se električni bojler zapremine 120 litara, sa procenjenom godišnjom potrošnjom od 1.080 kilovat-sati.

Električno kuvalo za vodu troši oko 292 kilovat-sata godišnje, mašina za sudove 262, a frižider 252 kilovat-sata. To znači da bi indukciona ploča u ovom primeru potrošila više od četiri puta više struje od frižidera.

Foto: Oleksandr Lypa / Alamy / Profimedia

Iste vrednosti za električni i indukcioni šporet, kuvalo za vodu, mašinu za sudove i frižider objavila je i poljska energetska kompanija Tauron, u okviru pregleda primerne godišnje potrošnje kućnih uređaja. Kompanija naglašava da su u pitanju okvirne procene, zasnovane na javno dostupnim podacima poljskog zavoda za statistiku, proizvođača i distributera opreme.

Brojke treba posmatrati u kontekstu

Za procenu sopstvene potrošnje koristan je pristup koji koristi Tauronov kalkulator. Pored izbora uređaja, u obzir se uzima i vreme tokom kojeg se koristi. Na taj način u računicu ulazi važan podatak koji opšta poređenja često zanemaruju, a to su svakodnevne navike konkretnog domaćinstva.

Porodica koja svakodnevno priprema nekoliko kuvanih obroka i domaćinstvo u kojem se kuva samo povremeno ne mogu imati istu potrošnju šporeta. Zato godišnje procene treba posmatrati kao polaznu tačku za poređenje, uz razumevanje okolnosti na kojima se zasnivaju.

Važno je koliko dugo uređaj radi

Razliku između snage uređaja i potrošene električne energije lako je objasniti jednostavnim primerom. Ako uređaj radi pola sata prosečnom snagom od dva kilovata, potrošiće jedan kilovat-sat električne energije. Ako se takva upotreba ponavlja svakog dana, godišnja potrošnja iznosiće 365 kilovat-sati.

Ukoliko pri istoj prosečnoj snazi radi jedan sat dnevno, godišnja potrošnja raste na 730 kilovat-sati. Ovo je ilustrativan proračun, a ne izmerena potrošnja određenog modela šporeta, ali dobro pokazuje koliko trajanje korišćenja utiče na konačan rezultat.

Zbog toga poređenja kućnih uređaja imaju najviše smisla kada nas podstaknu da obratimo pažnju na sopstvene navike. Koliko često kuvamo, koliko traje priprema obroka i koliko uređaja pritom uključujemo? Upravo u tim naizgled sitnim detaljima krije se objašnjenje zašto računi za struju u različitim domaćinstvima mogu znatno da se razlikuju.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Šporet zato zaslužuje jednaku pažnju kao frižider, mašina za veš i ostali kućni uređaji. Ipak, za razumevanje računa za struju nije dovoljna samo jedna rang-lista. Brojke postaju korisne tek kada ih uporedimo sa načinom na koji zaista koristimo uređaje.

Deset kućnih uređaja koji troše najviše električne energije

Prema podacima iz istraživanja, ovo je lista deset uređaja i kategorija sa najvećom procenjenom godišnjom potrošnjom električne energije:

1. Električni šporet - 1.480 kWh godišnje

2. Indukciona ploča - 1.168 kWh godišnje

3. Bojler (120 litara) - 1.080 kWh godišnje

4. Električno kuvalo za vodu - 292 kWh godišnje

5. Mašina za sudove - 262 kWh godišnje

6. Frižider - 252 kWh godišnje

7. Mašina za sušenje veša - 235 kWh godišnje

8. Rasveta - 210,24 kWh godišnje

9. Stoni računar - 189 kWh godišnje

10. Televizor i kućni bioskop - 177,67 kWh godišnje