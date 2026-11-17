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Prema rang-listi iz Poljske, koju je objavila i energetska kompanija Energa, električni šporet najveći je potrošač električne energije među deset kućnih uređaja.

Kako pokazuje jedna poljska analiza, upravo se u kuhinji nalazi uređaj čija je godišnja potrošnja električne energije znatno veća nego što većina nas pretpostavlja.

Reč je o električnom šporetu, čija se godišnja potrošnja procenjuje na gotovo 1.500 kilovat-sati (kWh). Poređenja radi, frižider u istom modelu domaćinstva troši višestruko manje električne energije.

Prema rang-listi iz Poljske, koju je objavila i energetska kompanija Energa, električni šporet najveći je potrošač električne energije među deset kućnih uređaja. Istraživanje je sprovedeno 2021. godine na primeru četvoročlane porodice. U obzir je uzeto da je cena električne energije ista tokom celog dana, bez dnevne i noćne tarife, piše Zagorje.com.

Prema toj proceni, električni šporet godišnje potroši čak 1.480 kWh, dok indukciona ploča troši oko 1.168 kWh.

Na trećem mestu nalazi se električni bojler zapremine 120 litara, sa procenjenom godišnjom potrošnjom od 1.080 kWh.

Zanimljivo je da se električni kuvalo za vodu, iako radi relativno kratko, našlo na četvrtom mestu, sa godišnjom potrošnjom od 292 kWh.

Slede mašina za pranje sudova sa 262 kWh i frižider sa 252 kWh godišnje.