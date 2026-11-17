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Kada je jedna od onih stvari u kupatilu koje vremenom počnu da izgledaju dotrajalo, čak i kada je ostatak prostorije uredan. Rđa, žute fleke i oštećenja na emajlu teško se uklanjaju, pa mnogi pomisle da je jedino rešenje kupovina nove kade. Međutim, jedan muškarac pokazao je kako je staroj, zarđaloj kadi vratio belinu i sjaj za svega 800 dinara. Njegov postupak privukao je pažnju na društvenim mrežama, posebno zato što bi mogao da poštedi mnoge skupe zamene i renoviranja kupatila.

Jedan od načina da se staroj kadi vrati sjaj jeste nanošenje tečnog akrila tehnikom nalivanja. Ovim postupkom formira se novi, gladak sloj preko postojeće površine, bez potrebe za demontažom kade.

Iako na snimcima sa društvenih mreža ovaj posao deluje jednostavno, za dobar i dugotrajan rezultat najvažnija je pravilna priprema. Površina mora biti potpuno čista, suva i bez ostataka starog premaza koji se ljušti.

Čišćenje i matiranje površine

Pre nanošenja tečnog akrila, površinu kade treba temeljno pripremiti prema uputstvu proizvođača. Na njoj ne smeju da ostanu prljavština, rđa niti delovi starog premaza koji se ljušte.

Temeljno čišćenje i šmirglanje : Najpre uklonite kamenac i prljavštinu, a zatim površinu obradite odgovarajućim abrazivnim materijalom kako biste postigli ravnomerno matiran izgled. Posebnu pažnju posvetite delovima oko odvoda i preliva.

: Najpre uklonite kamenac i prljavštinu, a zatim površinu obradite odgovarajućim abrazivnim materijalom kako biste postigli ravnomerno matiran izgled. Posebnu pažnju posvetite delovima oko odvoda i preliva. Odmašćivanje: Nakon šmirglanja uklonite svu prašinu, odmastite površinu kade odgovarajućim sredstvom i ostavite je da se potpuno osuši.

Nakon šmirglanja uklonite svu prašinu, odmastite površinu kade odgovarajućim sredstvom i ostavite je da se potpuno osuši. Popunjavanje oštećenja: Pre nanošenja akrila popunite duboka oštećenja i udubljenja materijalom koji je kompatibilan sa odabranim premazom. Priprema prostorije i zaštita okolnih površina

Pre početka radova uklonite odvodnu armaturu, ako je tako predviđeno uputstvom za nanošenje premaza. Ispod otvorenog odvoda postavite posudu za sakupljanje viška akrila.

Zaštita okoline: Spojeve kade sa zidom zaštitite molerskom trakom, pod prekrijte folijom, a nepotrebne predmete uklonite iz radnog prostora. Pre početka rada zatvorite dovod vode i proverite da li slavina kaplje. Čak i jedna kap na svežem sloju akrila može da ostavi vidljiv trag i naruši završni izgled premaza.

Priprema i nanošenje akrila

Za restauraciju se obično koristi dvokomponentna smesa, koja se sastoji od baze i učvršćivača. Komponente se mešaju neposredno pre nanošenja, strogo prema uputstvu proizvođača. Cena ovakvih pakovanja u Srbiji kreće se oko 800 dinara.

Pravilno mešanje: Odnos komponenti i vreme mešanja od ključne su važnosti. Smesu mešajte pažljivo, zahvatajući materijal uz zidove i sa dna posude, bez unošenja mehurića vazduha. Nepravilno mešanje može da dovede do neravnomernog stvrdnjavanja i slabije čvrstine premaza.

Odnos komponenti i vreme mešanja od ključne su važnosti. Smesu mešajte pažljivo, zahvatajući materijal uz zidove i sa dna posude, bez unošenja mehurića vazduha. Nepravilno mešanje može da dovede do neravnomernog stvrdnjavanja i slabije čvrstine premaza. Tehnika nalivanja: Pripremljeni akril polako sipajte duž gornje ivice kade i pustite ga da se sliva niz zidove pod sopstvenom težinom. Zatim rasporedite materijal po preostalim delovima i dnu, prema uputstvu proizđača. Višak otiče kroz otvoreni odvod u prethodno postavljenu posudu. Šta treba izbegavati?

Već nalivenu površinu nemojte više puta poravnavati špahtlom, jer tako mogu da nastanu tragovi i neravnine. Pre početka rada proverite i da li je temperatura u prostoriji u rasponu koji preporučuje proizvođač, pošto preniska temperatura može da uspori stvrdnjavanje premaza.

Sušenje i završni radovi

U zavisnosti od proizvoda, tečnom akrilu potrebno je od dva do pet dana da se potpuno stvrdne. Tačno vreme sušenja i rok za ponovno korišćenje kade proverite na pakovanju. Tokom tog perioda ne puštajte vodu u kadu, ne dodirujte premaz i ne stavljajte predmete na njegovu površinu. Svež sloj zaštitite od prašine i prskanja. Tek kada se premaz potpuno stvrdne, vratite odvodnu armaturu i proverite da li su spojevi dobro zaptiveni. Tokom radova koristite zaštitne rukavice i obezbedite dobro provetravanje kupatila.