Narodna banka Srbije objavila srednji kurs dinara za utorak, 17. novembar 2026. godine.
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Kursna lista za utorak, 17. novembar: Evo koliko ćemo danas plaćati jedan evro
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Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,6103 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar je prema evru slabiji za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,4 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,3 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,1 odsto i iznosi 106,6857.
Kurs dinara prema dolaru je u odnosu na pre mesec dana slabiji za 2,1 odsto, na godišnjem nivou slabiji je za 5,4 odsto dok je od početka godine slabiji za 6,5 odsto.
Kurir Biznis/Tanjug
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