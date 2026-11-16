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Kompanija Tramp medija (Trump Media & Technology Group), vlasnik društvene mreže Truth Social, mogla bi već krajem ovog meseca da se suoči sa zahtevom za isplatu milijardu dolara (oko 860 miliona evra) u gotovini od vlasnika konvertibilnih obveznica.

Istovremeno se akcijama te kompanije trguje blizu rekordno niskih vrednosti, prenosi Rojters.

Obveznice u ukupnom iznosu od milijardu dolara izdate su u maju 2025. godine, a njihov rok dospeća je 2028. godina.

Međutim, prema dokumentaciji kompanije, njihovi vlasnici imaju mogućnost da 30. novembra zatraže prevremenu otplatu u gotovini.

Obveznice mogu da se konvertuju u akcije kompanije po ceni od 34,72 dolara po akciji, što je znatno iznad njihove trenutne tržišne vrednosti.

Akcije Tramp medije pale su u ponedeljak za 9,5 odsto, na 4,20 dolara, približivši se rekordnom minimumu od 3,80 dolara zabeleženom ranije ovog meseca.

Njihova vrednost od početka godine izgubila je više od dve trećine.

Prema podacima kompanije na dan 30. septembra, Tramp medija je imala ukupnu imovinu vrednu više od 2,47 milijardi dolara, od čega je oko 55 odsto, odnosno približno 1,36 milijardi dolara, bilo u digitalnoj imovini.

Kompanija poseduje bitkoin i kriptovalutu kronos (Cronos), čiji je izdavalac platforma Kripto kom (Crypto.com).

Velika zastupljenost digitalne imovine mogla bi da oteža isplatu duga u gotovini ukoliko se pad cena kriptovaluta nastavi.

Cena bitkoina pala je na oko 64.505 dolara, što je gotovo 50 odsto manje u odnosu na oktobarski maksimum, dok je vrednost kronosa od početka godine oslabila za 52,4 odsto.

U poslednjem kvartalnom izveštaju kompanija je navela da bi eventualnu otplatu mogla da finansira iz raspoloživog novca, prodajom imovine, poslovnih prihoda ili pribavljanjem novog kapitala i zaduživanjem.

Kao mogućnost razmatra se i refinansiranje putem nove kreditne linije.

Tramp medija je, međutim, ocenila da isplata vlasnicima obveznica u akcijama ne bi bila racionalna opcija s obzirom na to da se one trenutno trguju znatno ispod cene po kojoj je predviđena konverzija, osim ukoliko takvu mogućnost ne zahtevaju uslovi obveznica, navodi Rojters.