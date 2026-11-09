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Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,623 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti slabiji za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,3 odsto, kao i od početka godine.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar je slabiji za 0,4 odsto i iznosi 105,4442 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,9 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 3,5 odsto, a od početka godine 5,2 odsto.

(Kurir.rs/Tanjug)

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